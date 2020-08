Sidste år var det Schøne - i år Yussuf Poulsen: Fra Lyngby til semifinale i Champions League

I aften har det tidligere Lyngby-talent, Yussuf Poulsen, og resten af RB Leipzig-holdet muligheden for at slukke PSG’s europæiske drømme om en Champions League-finale.

Lyngbys Boldklubs sportschef, Birger Jørgensen, der var med til at give begge spillere udlandsmuligheden, er glad for at se sine tidligere supertalentervise sig frem på den helt store scene. Det betyder også meget for Lyngbyånden:

”At to af vores tidligere spillere kan have så markante roller på to hold, der er i Champions League-semifinalen, er meget stort for os. Vi er ekstremt stolte over at give unge Lyngby-drenge muligheden for at få så store fodboldoplevelser”, fortæller Birger Jørgensen stolt, og fortsætter:

”Vi har altid troet på vores talentarbejde, og at vi kan producere spillere til den allerøverste hylde, er et gigantisk skulderklap til os. Det giver os et drive til at fortsætte vores hårde arbejde med de unge Lyngby-drenge i fremtiden”.

Yussuf Yurary Poulsen skiftede i 2013 fra Lyngby til RB Leipzig. Han fik sin Kongeblå debut mod Horsens i Superligaen, og nåede at spille 36 kampe og score 13 mål. Efter sit skifte til Leipzig i 2. Bundesligaen har de kæmpet sig til toppen af europæisk klubfodbold. Han har spillet 251 kampe og scoret 63 mål for den østtyske Red Bull-klub.