Seriefodbold: ’Morfar’ med skud i støvlerne

Lundtofte Boldklub nåede lige at hente en gevinst hjem, inden de skærpede coronarestriktioner lukkede ned for seriefodbold.

Det blev 5-1 over Hundested, og dermed har Lundtofte vundet fire af de fem seneste kampe og er nu placeret lunt i svinget i Sjællandsserien.

”Hundested er ikke så stærk i denne sæson, men det er altid svært at spille i Hundested, der har mange, medlevende tilskuere. Men vi spiller en flot kamp over hele linjen”, sagde en tilfreds cheftræner, Henrik Nielsen, efter kampen.

Martin Hemmingsen bragte Lundtofte foran 1-0 efter otte minutters spil, og seks minutter senere øgede hans bror Jakob til 2-0.

Hundested fik muligheden for at reducere på straffespark, men Christian Gribsvad kastede sig til den rigtige side og greb bolden.

I stedet blev det 3-0 kort før pausen, igen på mål af Jakob Hemmingsen.

Hundested reducerede i det 53. minut til 1-3 på et flot langskud, men i kampens døende minutter gjorde Martin Hemmingsen igen familien ære med to scoringer, det sidste på straffespark.

Frederik Olsen leverede assist til tre af Lundtoftes mål og blev efter kampen kåret til dagens spiller. Også en flot kamp af forsvarsspillerne Mikkel Spork og Anders Møller. For slet ikke at tale om dagens to målræve.