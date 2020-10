-De mange eksempler på svigt i ældreplejen som afdækket af blandt andre TV2 over sommeren bortforklares af også vores politikere som en ?kulturudfordring?. Fed forklaring, men de aner jo tilsyneladende ikke, hvad de taler om, siger Seniorrådets formand, Jørn Gjettermann. Foto: Lars Schmidt

Seniorrådet vender tommelen nedad for budgettet: Hjælper ikke de svageste

Budgetforliget får knubbede ord med på vejen af Seniorrådet, som er skuffet over, at der ikke er afsat ekstra midler af til de mest trængende og pressede områder.

Det kan godt være, at der ad åre kommer et nyt plejehjem i Lyngby-Taarbæk, og at arbejdet i den retning starter til næste år. For det har alle partierne vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Men det får ikke Seniorrådet til at klappe i hænderne af begejstring. Tværtimod, så forholder rådets formand, Jørn Gjettermann, på rådets vegne sig særdeles kritisk til budgetforliget, fortæller han til Det Grønne Område:

"Budgetvedtagelsen ændrer ikke på, at ældreområdet bliver klemt meget, og vi skulle jo nødigt se eksempler på situationer, som man har set det i Helsingør, Århus og andre steder.

Jeg ved, at hjemmeplejen og plejecentrene er meget hårdt pressede, og med de besparelser, der er vedtaget, gør det ikke situationen bedre."

Et stort minus "Seniorrådet er helt opmærksomme på, at der over de seneste tre år er tilført ekstra midler til ældreområdet, men samlet set overstiger besparelserne langt disse ekstra midler. Så når man ser på bundlinjen, er der et stort minus," fastslår Jørn Gjettermann - og undrer sig over, at man fra politisk side ikke har valgt at sætte midler af til de mest trængende og pressede ældre.

"Der har været tilført ekstra midler til eksempelvis en ældreuge, et forprojekt til et nyt plejecenter, ledelse, konsulentmidler til diverse analyser og rapporter blandt andet om plejeområdet, herunder hjemmeplejen, IT, faglig dokumentation og flytteudgifter. Ingen af disse ekstra midler eller initiativer er målrettet de mest trængende og pressede områder indenfor ældreområdet - og som vel bør være kernen i kommunens ydelser og bistand til vore ældste og svageste, nemlig hjemmeplejen og plejecentrene," siger han.

"De aner ikke, hvad de taler om"

Jørn Gjettermann og Seniorrådet er særdeles kritiske over kommunens effektiviseringsproces de seneste år, og man mener, at man sender politiske signaler om, at ældreområdet ikke er lige så vigtigt i Lyngby-Taarbæk som andre områder.

"Ældreområdet har over de seneste år været underlagt 'effektivisering', hvor man politisk som sædvanligt på forhånd tager effektiviseringsgevinsten hjem og udelader at afsætte tilstrækkelige midler til at sikre og støtte omstillingen og forandringen i organisationen. Her taler jeg både om processer, struktur, ledelse og adfærd," siger han - og uddyber:

"Der er her en udfordring af dimensioner: De mange eksempler på svigt i ældreplejen som afdækket af blandt andre TV2 over sommeren bortforklares af også vores politikere som en 'kulturudfordring'. Fed forklaring, men de aner jo tilsyneladende ikke, hvad de taler om. Men det lyder godt. Der skal åbenbart ifølge vores politikere være en 'dårlig' kultur i vores ældrepleje på centre eller i hjemmet. Politikerne glemmer tilsyneladende behændigt - eller udelader bevidst at erkende - at udvikling/forandring i en organisations kultur starter i toppen - altså hos dem selv."

"Beskæftigelse i kommunernes ældreområder opfattes generelt som mindre attraktivt. Men så længe man politisk sender signaler om, at området er knap så vigtigt som andre områder via budgettet bliver det svært at sikre rekruttering og fastholdelse af de 'gode medarbejdere' - altså dem med den rette indstilling," siger Jørn Gjettermann.