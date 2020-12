-Rapporten for den kommunale hjemmepleje har på forunderlig vis fået karakteren ?Tilfredsstillende?, men når man dykker ned i rapporterne, tegner der sig et helt anderledes og uhyggeligt billede, siger Seniorrådets formand, Jørn Gettermann. Foto: Lars Schmidt

Seniorrådet retter stærk kritik af vurderingen af hjemmeplejen

Seniorrådet forstår ikke, at revisionsfirmaet BDO giver den kommunale hjemmepleje karakteren 'Tilfredsstillende', for rapporten tegner et uhyggeligt billede af tilstanden i hjemmeplejen, siger formanden.

Seniorrådets formand, Jørn Gettermann, kalder tilsynsrapporterne for hjemmeplejen for "en rædselshistorie". Det siger han i en kommentar til Det Grønne Område.

Han og rådet er langt fra tilfredse med, at revisionsfirmaet i rapporten mener, at den kommunale hjemmepleje leverer et tilfredsstillende stykke arbejde. Det siger han til avisen, og det har man også gjort opmærksom på i et høringssvar til kommunen.

Det er både den kommunale og den private hjemmepleje i Lyngby-Taarbæk, som har haft uanmeldte tilsyn. Og begge hjemmeplejer får vurderingen 'Tilfredsstillende', selv om de rent faktisk adskiller sig betydeligt fra hinanden i den kritik, der rejses.

"De to tilsynsrapporter er udarbejdet af et revisionsfirma, BDO, hvis hovedforce så absolut er regnskab og revision. Rapporten for den kommunale hjemmepleje har på forunderlig vis fået karakteren 'Tilfredsstillende', men når man dykker ned i rapporterne, tegner der sig et helt anderledes og uhyggeligt billede, hvor der er voldsom kontrast mellem den "service" borgerne oplever, og det, ledelsen mener, er godt," siger Jørn Gettermann:

"Seniorrådet har været meget kritiske overfor rapporterne og ikke mindst den vurdering, karakter, man har givet den kommunale og private hjemmepleje."

Mange grelle elementer I sit høringssvar til Socialudvalget skriver Seniorrådet blandt andet:

"Seniorrådet har bemærket, at der i tilsynsrapporterne er anført mange grelle elementer, men vil ikke her kommentere på de enkelte kritikpunkter, men alene på det samlede billede. Seniorrådet stiller sig dog uforstående over for den samlede vurdering -"tilfredsstillende"- baseret på de gennemførte tilsyn. Seniorrådet har bemærket, at vurderingen af den kommunale hjemmepleje samlet set er betydeligt mere negativ end vurderingen af Puks Hjemmeservice."

Til Det Grønne Område siger Jørn Gettermann:

"Den kommunale hjemmepleje får vurderingen 'Tilfredsstillende' til trods for, at der er store problemer med sikringen af, at borgerne får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt. Medarbejderne enten mangler kendskab til eller følger ikke instrukserne for udlevering af medicin. For eksempel mangler døgnrytmeplanen hos ni ud af 15 borgere beskrivelse af medicinindtagelse," siger han - og fortsætter:

"Hjemmeplejen får 'Tilfredsstillende' på trods af, at medarbejderne ikke arbejder ud fra det program, der skal sikre borgene den rigtige behandling, men ud fra, hvad de selv mener er det rigtige. Borgerne er generelt utilfredse med hjemmehjælpen, kun én ud af 15 oplever, at man får den hjælp, man har brug for. Kun to ud af 15 borgere er tilfredse med kvaliteten af den hjælp, de får."

"Kommunen får vurderingen 'Tilfredsstillende', selv om borgerne ifølge tilsynet generelt oplever, at hjemmehjælperne virker fortravlede. Flere borgere affinder sig med, at standarden for hjælpen til rengøring er meget ringe. En tredjedel af borgerne udtrykker direkte mindre tilfredshed med hjemmehjælpen. Borgene oplever, at der kommer mange vikarer i hjemmet, og at vikarerne ofte ikke ved, hvad de skal gøre. Og så mangler der konsekvent læring som opfølgning på utilsigtede hændelser, som kan være alt fra mindre alvorlige fejl til fejl, der har ført til hospitalsindlæggelse af borgeren," siger Jørn Gettermann.

Anderledes kommentarer Det private hjemmeplejefirma Puk får samme skudsmål som den kommunale hjemmepleje. Og det, selv om Puk slet ikke får samme kritik som kommunen. Det undrer Jørn Gettermann. Han siger:

"Puk får også vurderingen 'Tilfredsstillende', og her er kommentarerne noget anderledes. Borgerne oplever, at de får den pleje og omsorg, de har behov for, og at kvaliteten af leveringen af indsatserne er meget tilfredsstillende," forklarer han:

"Borgerne oplyser, at når der kommer afløsere, er afløserne fortrolige med, hvad der skal ske. Det private firma bruger ikke instrukser i særlig høj grad, idet man med stort held har brugt ressourcepersoner, der er i stand til at 'oversætte' opgaven til medarbejdere. Her mener BDO, at det er bedre med instrukser. Dog bør der sikres bedre beskrivelse i døgnrytmeplanerne," siger Jørn Gettermann - og slutter:

"Det er på tide, at der nu bliver taget hånd om problemerne på ældreområdet. Det skylder vi vores medborgere. Vi kan ikke være bekendt at behandle vores svage ældre på den måde."