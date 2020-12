Sendt ud af pokalen: Marginalerne går bare ikke Lyngby Boldklubs vej

Kampen mod SønderjyskE i Sydbank Pokalen var kun ét minut gammel, da Lyngby havde haft to gode muligheder for at bringe sig i front.

Lyngby fortsatte presset, og både Emil Nielsen, Magnus Warming og Brian Hamalainen direkte på hjørnespark var tæt på scoring.

Eneste sønderjyske mulighed var en afslutning af topscorer Haji Wright, men Lyngbys reservekeeper Frederik Schram klarede uden de store problemer.

Derfor virkede det helt logisk, at Lyngby kom på 1-0, da Victor Torp, der i dagens anledning var placeret helt på toppen, opsnappede en fejlaflevering, mens Pierre Kanstrup snorksov og kiggede på sine støvler. Torp satte fuld speed på og afsluttede med at vippe bolden over fremstormende Nicolai Flø.

Desværre var det ikke slut med fejlafleveringer. Seks minutter senere sendte Rasmus Thellufsen en upræcis aflevering på tværs, Haji Wright kom først på bolden, afviste Kasper Enghardt i den fysiske løbeduel og afsluttede med at udplacere Frederik Schram til 1-1.

Efter pausen faldt kvaliteten og tempoet på en bane, der blev mere og mere opblødt og dermed tungere.

Fra halvlegens start blev Brian Hamalainen udskiftet med 17-årige Jakob Vadstrup, der kom til Lyngby fra KFUM som 8-årig, og 20 minutter før tid blev der skrevet historie i Lyngby Boldklub, da Lauge Sandgrav blev sendt på banen og med sine 16 år og tre måneder blev den yngste spiller nogensinde på Lyngbys førstehold. Lauge Sandgrav kom til Lyngby fra Virum-Sorgenfri Boldklub som 12-årig.

Det var småt med chancer, men både Mathias Hebo og SønderjyskE’s Johan Absalonsen havde muligheden for at afgøre kampen, men uden held.

I den forlængede spilletid kunne Pascal Gregor være blevet dagens helt, men det blev i stedet Stefan Gartenmann, der i det 107. minut kom først på en frispark og med en behersket inderside sendte bolden i nettet bag Frederik Schram til 2-1.

Set over hele kampen var Lyngby klart bedst. Der blev fightet over hele linjen, kombinationerne flød fint, presset var massivt og holdet kom til mange afslutninger. Men når regnskabet skal gøres op, er konklusionen stadig, at angriberne er ufarlige og at der bliver begået fatale personlige fejl i forsvaret.