Seks lokale spillere i kamp om DM i tennis

Hovedturneringen i DM i tennis har 12 deltagere i både dame- og herrerækken, heriblandt de to Lyngby-spillere Alexander Schou og Natacha Schou.

Desuden får 16 kvinder og 16 mænd muligheden for at kvalificere sig til fire ledige pladser i hovedturneringen, der afholdes i Hillerød den 24-27. marts.

Kvalifikationen foregår 20.-21. marts. Her deltager Asger Emil Ildor og Alexander Nordal Clausen fra Lyngby og i damerækken Victoria Ilena Andersen fra Virum-Sorgenfri og Augusta Grau Kristensen fra Lyngby.

16-årige Natacha Schou kommer med en god portion optimisme i bagagen. Ved en IFT juniorturnering i sidste uge i Estland spillede hun sig frem til finalen, hvor hun var to bolde fra at hente sin første ITF-sejr. Lyngby-spilleren vandt første sæt 6-1 og førte 5-3 og 30-15 i andet sæt. Men hendes slovakiske modstander fik vendt skuden og vandt de to sidste sæt 7-5, 6-1.