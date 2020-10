Sejrsrusen sluttede i Lundtofte og Taarbæk

Farum kom foran 1-0 på straffespark, Mikkel Spork udlignede til 1-1 i det 34. minut, men inden pausen bragte Farum sig på 2-1 på endnu et straffespark. I 2. halvleg var Farum bedst og scorede to gange til slutresultatet 4-1.

”Vi begår to dumme straffespark i situationer, der slet ikke er farlige, og det slipper man ikke godt fra. Desuden scorede Farum til 3-1, da vi havde en spiller ude med et gult kort. Men bortset fra det var det en lige kamp. Så nu skal vi i arbejdstøjet igen inden næste kamp mod Hundested”, sagde cheftræner Henrik Nielsen.

Så gik det bedre for Lundtoftes andethold, der lidt overraskende vandt 3-1 over Taarbæk, som ligger på andenpladsen i Serie 3.

Taarbæk kom ellers foran 1-0 ved Alexander Hedegaard, men inden pausen havde Jacob Funch og Lasse Engblom bragt Lundtofte i front, og Jonas Esgren hamrede det sidste søm i ligkisten med sin scoring til 3-1 i det 68. minut.

I samme række vandt Brede IF 2-0 over Albertslund på mål af Rasmus Nørgaard på straffespark og en scoring af Daniel Krarup, der efter kampen blev kåret til Man of the Match.

I Serie 1 fortsatte Virum-Sorgenfri Boldklub nedturen med et nederlag på 2-4 til Espergærde.