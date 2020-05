Artiklen: Se videoen: Kardemommebys folk og røvere var med til at åbne Lyngby

Folk og Røvere havde forrige lørdag skiftet Kardemommeby ud med Lyngby.

En rigtig levende kamel, et stædigt æsel, den flinke røver Kasper, skrappe tante Sofie, en sjov mexicaner og andre gik i parade gennem byen for at sætte fokus på 'forglemmigej-dagen' og fejre den stille åbning af byen.