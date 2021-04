Se video: Udsolgt til Drive In-stadionoplevelse

Se billedserie 100 biler var mødt op for at få lidt alternativ stadionstemning, da Lyngby-Vejle blev vist live i Lynge Drive-In Bio. Foto: Lyngby Boldklub

Umulige tider med masser af benspænd kalder på kreative løsninger

Det Grønne Område - 08. april 2021 kl. 11:33 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Superligaen er stadig underlagt coronarestriktioner og ingen tilskuere, men i denne uge kunne Lyngby Boldklub melde udsolgt til deres Live Drive In-stadionoplevelse i Lynge Drive In-bio. Her kunne 100 Lyngby-biler heppe og dytte på drengene i kampen mod Vejle og overlevelse i Superligaen.

En kamp, der endte uafgjort efter en godkendt Lyngby indsats.

Det er svært at få lov at se live fodbold, så på denne måde kan fans og partnere se Lyngby på en forsvarlig måde. Det er vigtigt for bevægelsen, mener adm. direktør Andreas Byder:

"Efter Friends of Lyngby overtog klubben har vi været en del af en meget positiv bevægelse, hvor tilskuertallene er fordoblede og det samme med sponsorerne i klubben. Det er en bevægelse nordsjællændere vil være en del af, og derfor er det vigtigt at fortsætte med at give dem de gode oplevelser med Live fodbold," fortæller han og fortsætter:

"Vi er lykkelige for supporten i denne svære periode og dette event er et godt eksempel på den lokale opbakning! Det er jeg rigtigt glad for og også en smule stolt," siger Andreas Byder.

