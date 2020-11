Se video: Se informationsfilm om arbejdet med letbanen ved viadukten i Lyngby

Få svaret på, hvorfor letbaneselskabet ikke kunne forudse, at det var nødvendigt at forlænge lukningen af viadukten på Buddingevej.

Kom med helt ind bag afspærringerne ved viadukten på Buddingevej og hør meget mere om, hvad der nu skal ske i området.

Se informationsvideoen fra Hovedstadens Letbane her og få blandt andet forklaringen på, hvorfor åbningen af viadukten på Buddingevej er forsinket – og hvorfor man ikke kunne forudse, at arbejdet ville blive forsinket.

Og få meget mere at vide om, hvilken fase arbejdet med letbanen går ind i nu.

-I starten af december går vi i gang med at forstærke området, hvor indkørslen til den nye letbanetunnel under S-banen og Lyngby Omfartsvej, skal ligge. Det betyder, at vi er nødt til at forlænge nedlukningen af viadukten i Lyngby, siger Hovedstadens Letbane.