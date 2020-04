Se video: Sådan bliver du klogere på, hvordan letbanebyggeriet påvirker trafikken

Anlæggelsen af Hovedstadens Letbane kommer til at berøre rigtig mange trafikanter i hovedstadsområdet i de kommende år. Langs Ring 3 kører ca. 30.000 bilister i døgnet, mens ca. 300.000 bilister krydser Ring 3 hver dag.

Hertil kommer de mange bus- og togpassagerer, cyklister og gående, som bliver berørt af byggeriet. Derfor skal trafikanterne også sikres størst muligt kendskab til trafiksituationen, mens byggeriet af den nye letbane står på, skriver Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

"I Hovedstadens Letbane er vi særligt opmærksomme på kommunikationen til trafikanterne, herunder at gøre trafikanterne opmærksomme på, at de kan få information om trafiksituationen via de kanaler, hvor de normalt søger trafikinformation. Derfor har Hovedstadens Letbane lavet en kort animationsfilm om trafikinformation, som forklarer, hvordan byggeriet af letbanen kommer til at påvirke trafikken på vejene de næste år, og hvor (på hvilke kanaler) folk kan holde sig orienteret om den aktuelle trafiksituation under byggeriet," skriver man.

Se videoen her:

https://www.youtube.com/watch?v=zOg-9G5C8-8