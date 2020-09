Her i september har Letbanen blandt andet gang i arbejdet med at bygge fodgængertunnel under sporene på Lyngby Station. Pressefoto

Se nye billeder: Letbanens arbejde ved Lyngby Station går ind i en ny fase

Hen over efteråret fortsætter Letbanen og dets entreprenør Per Aarsleff arbejdet med at bygge fodgængertunnel under sporene på Lyngby Station.

Her i september er man desuden gået i gang med at fjerne et tidligere overløbsbassin for enden af højhuset på Lehwaldsvej ned mod Buddingevej for at skabe plads til letbanen.