Se listen her: Konservative går til kommunalvalg med et par overraskelser

De 24 kandidater på den konservative liste blev fundet ved en online-generalforsamling. Inden sommerferien skal der en fysisk generalforsamling til for at fastlægge rækkefølgende på kandidaterne.

Kun Karsten Lomholt genopstiller ikke af de nuværende kommunal- bestyrelsesmedlemmer. Til gengæld er der nye og kendte navne med på den liste, som borgmester Sofia Osmani igen står i spidsen for.

Det Grønne Område - 31. marts 2021 kl. 10:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Den mindste overraskelse af alle i optakten til den kommunale valgkamp står Konservative for.

Borgmester Sofia Osmani fortsætter nemlig som spidskandidat og dermed også som det siddende, regerende partis bud på en kommende borgmester efter kommunalvalget 16. november 2021.

Der er fuld og hel opbakning internt til borgmesteren, som ved valget i 2017 nærmest ryddede bordet med hele 7.147 personlige stemmer, tættest forfulgt - og dog helt ude i horisonten - af debutanten John Tefke, som på andenpladsen hos Konservative fik 310 personlige stemmer.

Konservative har nu overblik over, hvem partiet opstiller til valget. Der er tale om en køns-, alders- og bopælsmæssig spredt flok på 23 kandidater i alderen 22 til 62 år, som først indplaceres på en liste på partiets generalforsamling, der forventes afholdt inden sommerferien - med fysisk deltagelse.

Kandidatlisten, som med borgmesteren i alt tæller 24 kandidater, blev fundet og gjort komplet ved en online generalforsamling for nylig.

Karsten Lomholt er den eneste af de siddende ti medlemmer af kommunalbestyrelsen, som ikke fortsætter. Han har valgt at stoppe sin politiske karriere.

Ny på listen - og i partiet - er det tidligere medlem af kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance, Anne Jeremiassen. For LA opnåede hun ved valget i 2017 351 personlige stemmer og fire år før 376.

Ligeledes ny på den konservative liste er Michael M. Jørgensen, der lokalt mest er kendt for at være administrator af Facebook-gruppen 'Lundtofte'.

FAKTA Konservative kandidater kv21:



Anne Jeremiassen, 44 år, Lundtofte, HR Konsulent i Kommunernes Landsforening

Casper Strunge, 47 år, Taarbæk, Selvstændig filmproducent

Charlotte Shafer, 40 år, Sorgenfri, Deklarativ udvikler, Arbejdernes Landsbank

Christine Bernt Henriksen, 57 år, Brede, Chefkonsulent i Dansk Industri

Christian Winther, 48 år, Virum, Skolepædagog og tilsynsførende

Dorthe la Cour, 60 år, Virum, Forfatter og virksomhedsrådgiver

Erik Frikke, 59 år, Lyngby Øst, Direktør Frikkes Tagdækning ApS

John Tefke, 56 år, Hjortekær, Pensionsspecialist

Karsten Andersen, 59 år, Lyngby Vest, Selvstændig Revisor og Rådgiver

Katrine Vendelbo, 40 år, Sorgenfri, Pædagogmedhjælper

Lars Arne Christensen, 55 år, Kgs. Lyngby, TECH investor

Magnus Von Dreiager, 22 år, Sorgenfri, Stud.jur., butiksejer

Marcus Stuhr Perathoner, 44 år, Virum, Selvstændig

Maria Antoinette Svane Kock, 51 år, Sorgenfrigård, Selvstændig firma Maria Svane Naturlighudplejeprodukter

Martin Vendel Nielsen, 48 år, Virum, Akademisk medarbejder, VUC Lyngby

Mette Schmidt Olsen, 50 år, Lyngby Øst, Afdelingsleder på en af kommunens skoler

Michael Medom Jørgensen, 51 år, Lundtofte, Market Manager, Rambøll

Ole Møller, 62 år, Sorgenfrigård, Administrationschef i Djøf

Philip Rye, 39 år, Kgs. Lyngby, Selvstændig konsulent

Richard Sandbæk, 62 år, Taarbæk, Tidligere Vicedirektør & Director - IBM

Shahin Yazdi Sotoudeh, 35 år, Lundtofte, Socialpædagog

Søren Preuss, 44 år, Virum, Ejendomsmægler

Tonni Hyldgaard, 28 år, Kgs. Lyngby, Software Konsulent hos Shape Games Opbakning "Jeg er utrolig glad for den opbakning og den interesse, der har været for at være med på holdet," siger borgmester Sofia Osmani:

"Der er både nye og kendte ansigter, og alle har rigtig meget at byde på. De kan jo desværre ikke alle blive valgt, da der som bekendt kun er 21 medlemmer i kommunalbestyrelsen. Men vi er glade for, at så mange har ønsket at være en del af holdet og dermed gøre en ekstra indsats for vores kommune."

Blandt de 23 kandidater kan man blandt andet finde selvstændige erhvervsdrivende, funktionærer, offentligt ansatte og studerende.

"Det er et godt hold, hvor vi kan trække på erfaringer fra mange områder både offentligt og privat, og hvor vi også kan få den fornyelse, der vigtig for den videre udvikling af Lyngby-Taarbæk Kommune," siger Christine Bernt Henriksen, som selv blev genvalgt som formand for foreningen, på generalforsamlingen:

"På denne generalforsamling blev der ikke valgt en rækkefølge af kandidaterne på listen. Det vil ske på en fysisk generalforsamling, som forventes afholdt inden sommerferien. Det er imidlertid vigtigt, at de kandidater, der nu er opstillet, kan gå i gang med deres forberedelser til valget i november."

Formanden, som også selv er at finde på den konservative liste, kunne i øvrigt berette, at selv om 2020 havde været et vanskeligt år på grund af corona, havde det også været et positivt år med medlemsfremgang og stor aktivitet.

Der er mange aktive og engagerede medlemmer, som deltager i de virtuelle møder og debatter, som aktiviteterne er blevet omlagt til, fortæller Christine Bernt Henriksen:

"Desuden har vi nogle aktive unge i Konservativ Ungdom og Konservative Studerende, som glæder sig til at gøre en indsat i den kommende valgkamp. Så vi går ind i valgåret med optimismen i behold, trods de vaskelige coronatider."