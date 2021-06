Se hvem der løb med hæder og ære til kommunens årlige prisuddeling

Se billedserie repræsentatner fra Foreningen Lundtofte Medborgerhus Venner med formand for Folkeoplysningsudvalget Morten Rauff. Foto: LTK

Åres prisuddeling i Lyngby-Taarbæk Kommune var i år flyttet til Rådhuset. Men æren ved at modtage prisen var lige så stor som altid

18. juni 2021

Efter Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani havde budt velkommen var det Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Mette Schmidt Olsen stod i spidsen for årets prisuddeling mandag aften, hvor kultur, idræts og fritidsliv blev hædret.

Ungdomslederprisen Årets ungdomslederpris gik til Charlotte Møller også kaldet "Frol", der er Trop- og gruppeleder hos De grønne pigespejdere Lyngby Gruppe.

Hun startede i gruppen helt tilbage i 1984 og har i de seneste 19 år været en aktiv del af ledergruppen. Coronakrisen har været en udfordring for alle foreninger, men den udfordring tog Charlotte Møller på sig.

Hun formåede at holde fast i glæden ved spejderarbejdet hos alle pigerne i troppen og har arrangeret virtuelle møder og givet pigerne udfordrende opgaver hver uge.

"Du beskrives som en entusiastisk leder, der afholder velforberedte møder, og formår at skabe en god energi og glæde blandt pigerne.

Din viden og formidling om alt i naturen beskrives som forbilledlig og til stor inspiration for alle i gruppen.

Du er intet mindre end en rollemodel for pigerne med din rolige og positive facon, og jeg skal hilse at sige fra hele gruppen, at de sætter meget stor pris på at have dig i gruppen." sagde Mette Schmidt Olsen i forbindelse med overrækkelsen af prisen.

Idrætslederprisen Årets Idrætslederpris gik til Hanne Klausen, der er instruktør og bestyrelsesmedlem i idrætsforeningen Lyngby Dans. I forbindelsen med overrækkelsen af prisen fik hun følgende skudsmål med på vejen.

"Alle der har mødt dig, og ikke mindst oplevet dig i foreningen, ved, at din glæde for dans er stor, og den smitter. Det er heldigvis ikke en smitte, som skal bekæmpes med vaccine eller mundbind, men derimod noget man gerne vil dele.

Du formår at undervise børn og voksne i mange forskellige dansegenre med et fantastisk engagement og stor faglighed.

Alle bliver set og hørt, og der er altid plads til et smil og en frisk bemærkning. Børnene oplever, at der er plads til både dansemæssige udfordringer og til at være den man er. De føler sig trygge sammen med dig, og deler gerne både glæder og udfordringer med dig.

Du har en fantastisk evne til at fastholde, udvikle og motivere både drenge og piger i en sport, der nemt drukner blandt de større sportsgrene," sagde Mette Schmidt Olsen.

Amatørmusikprisen Årets Amatørmusikerpris gik til en af Musikskolens klaver-elever, der afsluttede Musikskolens talentlinje sidste efterår, Albert Ronnenberg Kirk.

Albert er lige nu igang med sin 11. sæson på Musikskolen. I indstillingen fra hans lærer og Musikskolens ledelse står der:

"Albert har med stor appetit suget til sig og arbejdet energisk og passioneret med musikken og dermed opnået et utrolig højt musikalsk og teknisk niveau.

Albert har deltaget i flere forskellige bands og orkestre gennem sine år i musikskolen og har været fast musiker på musikskolens improvisationshold og i bandet "Cold Sweat".

Med sit høje niveau, sin store musikalske appetit og sine fine menneskelige kompetencer er Albert et forbillede for mange og en oplagt kandidat til prisen."

Kulturprisen Kulturprisen gik i år til Niels-Kristian Umelik Petersen have. Han var indstillet for sin store lokalhistoriske interesse og særligt sin viden om Virumområdet.

"Ingen kender det gamle Virum som Niels-Kristian, og ingen kan fortælle om det gamle Virum som Niels-Kristian, der generøst øser af sin viden til lokalhistorisk interesserede borgere bl.a. ved foredrag og guidede ture i området. Niels-Kristian er dybt engageret i Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune, og han er primus motor i udgivelsen af den traditionsrige, årlige Lyngby-bog, der er meget værdsat af kommunens lokalhistorisk interesserede borgere," sagde Mette Schmidt Olsen.

Foreningsprisen Morten Rauff, der er formand for Folkeoplysningsudvalget havde fået til opgave at uddele foreningsprisen på 10.000 kr. Prisen gives til en folkeoplysende forening, der har gjort en forskel i lokalområdet ved at styrke det forpligtende fællesskab.

Foreningsprisen gik i år til foreningen Lundtofte Medborgerhus Venner.

Foreningen blev etableret i 2009, i forbindelse med at de kommunalt drevne aktiviteter i medborgerhuset blev nedlagt.

Medborgerhusets brugere ønskede dengang at fortsætte med aktiviteterne, og dannede derfor foreningen, der kunne fortsætte i de eksisterende rammer i Lundtofte Medborgerhus, den gamle Lundtofte Skole. Ved udgangen af 2020 havde foreningen 110 aktive medlemmer. Udover bestyrelsen er der 14 tovholdere, som sørger for de forskellige værksteder og aktiviteter.