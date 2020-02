En børnefamilie, hvor begge forældre har fast arbejde, skal af med mere end 600 kroner ekstra om måneden. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Se her, hvor meget børnefamilien, den studerende og pensionisten skal stige i skat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se her, hvor meget børnefamilien, den studerende og pensionisten skal stige i skat

0,9 procentpoint skal skatten hæves med for, at kommunen kan følge med den nye udligning.

Det Grønne Område - 12. februar 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En pensionist kommer til at betale 189 kroner mere i skat hver måned, en studerende 98 kroner og en erhvervsaktiv 314 kroner. Hvis altså, at kommunalbestyrelsen vælger at hæve skatten for at kompensenere for de først 28,1 mio. kroner, udligningen øges med, og siden de yderligere 34, 1 mio. kroner, der kommer til.

Det viser beregninger foretaget af Lyngby-Taarbæk Kommune.

I første omgang vil udskrivningsprocenten skulle hæves 0,3 procentpoint til 24,0 procent for at opnå et provenu på de 28,1 mio. kroner, som udligningen stiger med i 2021.

Herefter øges udskrivningsprocenten med yderligere 0,6 procentpoint til 24,6 procent i 2023 for at opnå et provenu på yderligere 34,1 mio. kroner.

I 2023 vil skatten skønsmæssigt være steget med 1.176 kroner om året for en studerende, 2.272 kroner for en pensionist og 3.772 kroner for en erhvervsaktiv.

Det betyder, at en familie, hvor begge forældre er erhvervsaktive og arbejde, skønsmæssigt skal af med 7.544 kroner om året. Det er 628 kroner om måneden.