Se her, hvilke veje arbejdet med letbanen spærrer af

"Arbejdet er led i forberedelsen til letbanen. Nu er arbejdet nået så langt, at der kommer nogle ændringer i afspærringerne," skriver Lyngby-Taarbæk Forsyning i en pressemeddelelse.

Siden januar har Lyngby-Taarbæk Forsynings entreprenør - Barslund A/S - omlagt spildevandsledninger på Buddingevej på strækningen fra Nybrovej til lige efter Kirsebærvænget.

Ændringerne betyder, at Kirsebærvænget nu er spærret for ind- og udkørsel til Buddingevej. På nuværende tidspunkt forventer Barslund, at spærringen ophæves sidst i marts.