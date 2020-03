Se dronevideo fra byggeriet af det nye LIFE Campus

Når LIFE Campus om godt halvandet år står klar, kommer det til at kunne tilbyde et laboratoriemæssigt avanceret naturfagligt undervisningsmiljø, som eleverne kan arbejde i, og som giver et indblik i undersøgelsesmetoder fra virksomheders eller universiteters forskningsmiljøer.

Der bliver tale om en undervisningsfacilitet, hvor op til seks klasser dagligt kan arbejde eksperimentelt med læringspakkerne via faciliteter, som landets skoler og ungdomsuddannelser normalt ikke kan tilbyde.

LIFE Campus skal være et fysisk knudepunkt for samarbejdet med skoler, virksomheder, forskningsmiljøer og formidlere af naturvidenskab. Blandt andet som samlingspunkt for lærere og forskere, som arbejder med naturfags-didaktik.