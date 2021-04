Se billedserie Blodspor, Hvalsund 2015. Foto: Henrik Saxgren

Se de landskaber, kunstfotografen Henrik Saxgren tager os igennem

21. april åbner Sophienholm igen. Her kan man til den 13. juni se Saxgrens fotografiske værker fra både Tønder og Thule

Det Grønne Område - 23. april 2021 kl. 10:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Hvis man har været i Tøndermarsken og forsøgt at indfange Sort Sol og områdets særegne landskabmed sin mobiltelefon, så kan man prøve at tage et kig på de foto, man fik med hjem og se, om man har bare et eneste foto, der tilnærmelsesvis ligner dem, som fotografen Henrik Saxgren har taget i samme område.

For jo. Der er forskel på fotografer. Og Henrik Saxgren er ikke blot en fotograf. Han er kunstner, og hans fotografier er kunstværker, der fra den 21. april kan ses på Sophienholm i udstillingen 'Fra Tønder og Thule - 'det meditative landskab'.

Det er mindre end et år siden, at Henrik Saxgren var på Sophienholm med udstillingen Ultima Thule. Men som alt andet blev denne udstilling ramt af nedlukning og blev kun vist for publikum i få uger.

Men nu forsøger udstillingshallen igen. Denne gang med en udstilling, der er blevet til i et samarbejde med Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

"Henrik Saxgrens Ultima Thuleudstilling er én af dem, jeg selv var allermest ked af at gå glip af under den første nedlukning. Nu får Sophienholm så chancen for at vise de bedste af Thule billederne og en hel ekstra dimension med Saxgrens meditative landskaber fra Norden. Jeg har fulgt Saxgrens virke i mange år, og han har efter min mening været en drivende faktor i at bringe fotodokumentarismen ind i billedkunstens verden. Hans billeder kan i den grad sætte følelser i gang, lige fra indignation til ømhed. Og med denne udstilling vil jeg tilføje ydmyghed. Den følelse der rammer os i mødet med de nordiske landskaber og de mennesker som mestrer at leve i og med naturen," siger udstillingschef Barbara Læssøe Stephensen

Urlandskabet Henrik Saxgren har for længst opnået international anerkendelse som reportagefotograf og dokumentarist, og han er kendt for sin store indlevelse og evne til at indfange de menneskelige dramaer i alverdens brændpunkter.

Men i de senere år har Saxgren vendt linsen mod de ubeboede landskaber og naturens yderpunkter, såsom Tøndermarsken, Island og Thule.

"I 80'erne og 90'erne sværgede jeg til den skole, der var inspireret af den franske mesterfotograf Henri Cartier-Bresson og handlede om at stoppe tiden i det afgørende øjeblik.

I dag går jeg nærmest modsat. Jeg forsøger at læse tiden ind i billederne. Forsøger at finde urlandskabet og lave en ærefuld hyldest til den natur, som vi mennesker er godt i gang med at ødelægge, selvom vi kun er gæster på kloden." siger Henrik Saxgren om sine motivvalg.

Hvor mennesker er helt fraværende på fotografierne fra marsken, er det anderledes med værkerne fra Thule, hvor Saxgren har foreviget Thuleboere i den storslåede natur, hvor han har opholdt sig sammenlagt mere end seks måneder.

Se Sophienholm.dk for billetter, billetter til arrangementer samt eventuelle oplysninger om corona-forhold.

Caféen er også åbnen fra den 21. april.

Planlagte arrangementer 9. maj kl. 15-16: Naturens kraft. Koncert med Cronholm-Damsgaard-Rasmussen. 11, maj kl. 19-21: Artist Talk. I en samtale med Barbara Læssøe Stephensen fortæller Saxgren om sine rejser rundt i det nordiske landskab for at fange naturen i det helt rigtige billede. 19. maj kl. 19-21: Henrik Saxgren møder forfatter Josefine Klougart i en samtale om naturens meditative kraft.

