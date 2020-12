Se billederne: Udrykning til skorstensbrand på Færøvej

'Ved ankomst sås tydelig røg fra tagudhæng og ledelsesstøttekøretøj med drone afsendtes. Køretøjet blev anvendt til at tydeliggøre bygningens konstruktion ved hjælp af de oprindelige bygningstegninger hentet direkte fra kommunes arkiv, og visualiseret for det indsatte mandskab på storskærm.

Derved kunne branden i taget slukkes med brug af et enkelt CAFS-spyd med tør CAFS (skum, red.), indsat via fire nøje udvalgte små borede huller i taget. Det var ikke nødvendigt at skære konstruktionen op, og med deraf yderligere skade. Der var ingen vandskade at se i loft eller vægge inde i boligen.