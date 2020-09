Se billederne: Kampklædte og bevæbnede politifolk på gaden i Fuglevad

Nordsjællands Politi bekræfter da også over for Det Grønne Område, at der er tale om en øvelse. Hvad øvelsen nærmere går ud på er dog ikke oplysninger, som ordensmagten er parat til at formidle videre i øjeblikket.