Se billederne: Erling tog det første stik

Tirsdag den 5. januar lagde Erling Hansen skulder til den første coronavaccine i Lyngby-Taarbæk Kommune, der under pressens bevågenhed blev givet på Virumgård plejecenter

05. januar 2021

En for en bliver de trillet ind i det store fælleslokale på Virumgård, hvor vaccinationerne skal finde sted.

Her sidder Erling Hansen side om side med otte andre beboere fra Virumgård klar til at modtage kommunens første vaccine.

Han har ingen betænkeligheder ved at få det første stik, faktisk glæder hans sig bare over, at han ved at modtage vaccinen kan være med til at hjælpe med at bringe smitten ned.

Han er ligesom så mange andre på plejehjemmet berørt af besøgsrestriktioner. Som det er lige nu, må beboerne kun få besøg af ét udvalgt familiemedlem. Og det skaber et savn for sådan en som Erling Hansen.

"Jeg kan godt lide at have mennesker omkring mig," siger han. Ved siden af sidder Birte Engberg. Hun er lidt beklemt ved situationen. Erling rækker ud efter hendes hånd giver den et klem og stryger den forsigtigt.

Fakta Alle borgere på kommunens plejecentre bliver tilbudt vaccinen.



Vaccination er frivillig - alle borgere bliver derfor bedt om en tilkendegivelse af, om de ønsker at modtage den.



Modtagere af hjemmehjælp, vil også snarligst blive kontaktet direkte vedr. vaccination. Kommunen beder modtagere af hjemmehjælp og pårørende være opmærksomme på, at der snart kommer en besked om vaccination. Det var lørdag den 2. januar, at ledelsen på plejecentret fik meldingen om, at man kunne gå i gang med at vaccinere allerede tirsdag. Siden er der blevet arbejdet på højtryk med at få etableret en sikker køreplan for, hvordan det skulle foregå på den mest forsvarlige måde. Langt de fleste af plejecenterets beboere og personalet har takket ja til vaccinen, men da det er valgfrit, er der også enkelte, der har sagt nej tak.

Udsigt til flere kram Ved hovedindgangen til Virumgårds C-fløj står personalet klar og kort efter kl. 9 ruller den hvide varevogn op til indgangen og kasserne med vacciner bæres ind. De synes ikke af meget, men kommer til at gøre en kæmpe forskel.

Virumgård er ikke blandt de plejehjem, der har været hårdest ramt, og faktisk troede de i lang tid, at de gik ram forbi, men i efteråret sneg coronavirussen sig også ind her på plejecentret. Det fortæller Marianne Bøtcher, der er afdelingsleder på Virumgård hus C.

Hun fortæller at ti beboere og ti ansatte har været smittet med coronavirus og tre beboere er døde i forbindelse med at være smittet.

"Det har været et virkelig hårdt år. I går var der en af de ansatte, der sagde. 'Jeg glæder mig bare så meget til at kunne give et ordentligt kram når jeg har lyst'," fortæller Marianne Bøtcher.

I det store opholdsrum er næsten alle vacciner givet. Men beboerne må lige blive siddende, så man er sikker på, at ingen får det dårligt inden næste hold rykker ind.

Til gengæld er der lovning på et lille glas portvin til at skylle det første stik ned med, men Erling glæder sig nu mest til at få en kold øl.