Se billedserie Veninderne Sofie og Thea fra Virum og Lyngby skulle lige finde balancen på de hvide skøjter.

Se billederne: 14-årig fik en god ide og satte sin far på arbejde

Det kan være svært at holde humøret oppe i disse tider, hvor lukkede fritidstilbud og hjemmeskole lægger en dæmper på alting. Men hos Exmoor stalden i Frederiksdal spreder de glæde ved at åbne hestefolden for vinterglade borgere

Det Grønne Område - 05. februar 2021 kl. 11:47 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

I sidste uge var Izabella på 14 år ude at gå en aftentur for at få lidt luft efter endnu en dag i hjemmeskole. Frosten var for alvor ved at få fat, og På en af markerne, der tilhører Exmoore stalden, hvor hun bor, var det store vandhul godt frosset til. Hun stampede ihærdigt på isen, der virkede glat og solid, og så gik hun hjem til sin far John Frandsen og foreslog, at de skulle feje isen og åbne folden, så hun og mange andre kunne få glæde af den lille skøjtebane.

Det synes han lød som en god ide.

"Det er så synd for de unge, hvis fritidsaktiviteter er helt lukket ned," siger John Frandsen, så han har tænkt sig at blive ved med at feje isen, så længe frosten nu varer.

Søen er reelt en meget stor vandpyt, og derfor er isen hurtigt blevet sikker. Denne del af hestefolden ligger nemlig i en lavning, og her har regnvandet samlet sig i et område på ca. 60X30 meter.

Indgangen til søen ligger på Kulhusvej og "hullet" i hegnet er markeret med gul og sort tape. For man skal endelig ikke begynde at kravle over hegnet. Indgangen ligger lige før skoven begynder.

Det er selvfølgelig på eget ansvar at færdes på søen, og John Frandsen forventer, at man passer på området og hinanden og holder god afstand.