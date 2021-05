Se billeder og video: Rekordforsøg 5 km baglænsgang gennem Brede

Se billedserie Klubleder Gitte Grabas holder styr på tropperne.Foto: Signe Steffensen

I sidste uge gik 87 børn fra Fritidsklubben Vænget 5 km baglæns i bestræbelserne på at blive optaget i Børnenes rekordbog

Det Grønne Område - 31. maj 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen

Det var en helt ny rekord, som børnene fra Klub Vænget satte sidste tirsdag, da de gik 5 km baglæns på imponerende 1 time og 39 minutter. Nu er håbet, at deres præstation vil blive godkendt Børnenes rekordbog.

Ideen til rekordforsøget var klubpædagog Ditte Rosenkrands. Tiden med corona har jo givet masser af benspænd, der har tvunget pædagogerne til at tænke i alternative og udendørs arrangementer. De har blandt andet arrangeret forhindringsbaner, vinterbadning og "Ice Bucket Challenge," hvor børnene sidder i et minut i en stor skraldespand fyldt med isvand og isklumper. Derudover har de lavet Vængets store motionsløb, hvor børnene tilsammen løb 277 km på et par timer. Og et af de store hit, er at spise M&M's med spisepinde. Klubbens rekord er 14 M&M´s på 30 sek.

"Og så har vi selvfølgelig gået rigtig mange ture - så hvorfor ikke prøve at gøre det baglæns," siger Ditte Rosenkrands. Hun undersøgte om der var en rekord i baglænsgang, og det var der ikke, så hun synes det var værd at gøre forsøget.

Det kan af og til være lidt svært at vurdere, hvor meget opbakning, der er til den slags skæve initiativer, og Ditte Rosenkrands havde ikke de helt store forventninger - det var trods alt gang, men hun tænkte, at hun nok kunne samle 20 børn til rekordforsøget. Derfor var hun temmelig overrasket, da der pludselig var 87 børn tilmeldte og hun måtte alliere sig med flere kolleger for at gennemføre rekordforsøget forsvarligt.

"Men det er bare skønt, når børnene er klar på det hele, og det kan tilsyneladende ikke blive skørt nok," siger Ditte Rosenkrands og griner, mens hun forsigtigt kigger sig over skulderen, for hun er selvfølgelig selv en del af rekordforsøget.

Hårdt for ben og baller Ruten gik fra Klub Vænget på Kongsvænget ned til Brede, rundt om Bredeparken, videre ad Brede Alle til Fuglevad og hjem ad Kongevejen og Bredevej, og mange af de forbipasserende bilister var flinke til at give et opmuntrede dyt på vejen til rekorddeltagerne.

Blandt dem var Henry, Villiam, Aviaja, Olivia og Embla, der uden alvorlige styrt fik bakket de fem kilometer, og har man ikke selv prøvet det, så kan de fortælle, at det giver både ømme haser og lægge, og også lidt ondt i nakken, fordi man med jævne mellemrum lige må orientere sig bagud. Ikke mindst på Brede Alle, der bød på lumske huller i vejen.

Embla fra. 4. klasse var også noget træt i armene, hun gennemførte nemlig ikke kun de fem kilometer baglæns, men også på krykker.

Men fortroppen var god til at sende advarsler ned gennem rækkerne, når der kom uforudset forhindringer. Og trods strabadserne var der et markant fravær af klynk og brok til trods for at baglæns karavanen sidst på ruten måtte ud på en lille omvej for at nå de magiske fem kilometer.

Ved målstregen var der regulære jubelscener og klubben kvitterede med at servere slush-ice og pizzasnegle for de seje rekorddeltagere.

