Se billeder: Velkommen i værestedet Paradiset - Hygge, billard, fællesskab og litervis af varm kaffe

Se billedserie Pia Hamalainen startede for godt en uge siden som frivillig i Paradiset efter hun i mange år havde arbejdet som pædagog. Hun får et slag billard med Ole, der tidligere har været anlægsgartner i kommunen. Han er kommet i Paradiset de seneste tre år ?For hyggens skyld?.

"Kaffen er en kerneydelse. Den er adgang til, at man sætter sig ned og får en snak med andre," siger Eva Tufte, der er ny leder af Værestedet Paradiset

Det Grønne Område - 20. februar 2021 kl. 17:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Hvordan det er at være i Paradiset, ved Eva Tufte bedre end de fleste.

"Her er hygge, varme, humor, nærvær og respekt. Her er plads til alle."

57-årige Eva Tufte er forholdsvis ny leder af Paradiset i Lyngby, der er et værested for socialt udsatte borgere. Dagligt kommer mænd og kvinder i alle aldre til den røde træbygning på Toftegårdsvej for at få en kop kaffe, et slag billard, et måltid mad, hjælp til at kontakte myndighederne eller måske blot for at få varmen og nogen at tale med.

Alle er velkomne her. Og man spørger ikke efter cpr-numre eller andre personlige oplysninger, hvis brugerne ikke ønsker det.

Nogle af borgerne er kommet her fast i flere årtier, mens andre dukker op en gang i mellem. En skare på omkring 50 kommer ifølge den nye leder jævnligt. Flere i denne tid, hvor stort set alle andre tilbud er lukket ned.

Faldt pladask for Paradiset Eva Tufte har været i ngo-branchen, siden hun blev uddannet cand.scient.soc tilbage i slutningen af 1980'erne, og hun har en fortid bag sig som direktør i Mødrehjælpen, vicedirektør i Ældre Sagen og senior officer i Røde Kors.

"Det er et megaskifte. Fra udvikling og strategier, kommunikation og ledelse til det hele i mindre form. Mere hands on. Her er vi meget tæt på brugerne. Og jeg er faldet pladask for det her sted.

Jeg kender til Kirkens Korshærs arbejde, blandt andet fordi jeg sidder i bestyrelsen for et værested på Stevns, der minder meget om det her sted, hvor de mennesker, der kommer, er en flok skønne mennesker, der på et tidspunkt har haft store udfordringer i deres liv," siger hun.

Stedet varetager en kritisk funktion og er derfor åbent også i denne coronanedlukningstid.

"Vi er snart den sidste bastion, der er åbent. Det har vist sig, at forbløffende mange har haft brug for at have et sted, hvor de kan læse avis, få adgang til en computer og printer, få hjælp til blandt andet at lave jobansøgninger, tjekke e-boks og andre praktiske ting, nu hvor også bibliotekerne er lukkede," siger hun.

Region Hovedstaden har besluttet, at alle hjemløse og andre, der kommer på væresteder i princippet skal vaccineres i uge 6 eller 7.

"Når man kommer her til os, kan vi i stedet for, at man skal gå rundt for at finde folk, give et samlet tilbud og i øvrigt informere direkte til målgruppen om vaccinen," siger hun og fortæller, at hun kender til ganske få smittede i den gruppe, der kommer i Paradiset.

"Vi har haft et par stykker, der har ringet og sagt, at de var syge og ville holde sig væk. Så sørger vi for at holde kontakten til dem. Brugerne er også meget opmærksomme på hinanden og er opmærksomme på, hvis det er længe siden, at vi har set en. Så prøver vi at kontakte vedkommende. Vi passer på hinanden," siger Eva Tufte.

Mange frivillige hjælpere Nogle af brugerne sidder trofast i gården og venter på, at Paradiset, der drives af Kirkens Korshær, åbner kl. 9 om morgenen. Så er de klar til dagens første kop kaffe og et stykke morgenbrød.

Det friskbagte brød er doneret af Farumhusbageren i Meny på Lyngby Hovedgade. Kaffen har Fru Hurup i Likørstrædet i årevis givet til Paradiset.

"Vi brænder 17-18 kander kaffe af om dagen. Kaffen er en kerneydelse. Den er adgang til, at man sætter sig ned og får en snak med andre," siger Eva Tufte, der med glæde og stolthed i stemmen fortæller, at det er lykkedes at komme meget billigt til en stor industrikaffemaskine, så man nu lettere kan lave de mange daglige kopper kaffe.

"Det relationelle arbejde er vores vigtigste funktion. Og det er frivillige sindssygt gode til," siger Eva Tufte.

Foruden hende har Paradiset en pædagog på lønningslisten. Og man er derfor voldsomt afhængig af frivillige, der vil lægge kræfter i Paradiset.

"Vi har lige haft et opslag på facebook, hvor vi søgte frivillige. Jeg regner med, at vi nu har fem-seks, der er på vej ind i flokken," siger hun.

De frivillige hjælper til med både madlavning, aktiviteter og relationer.

"Nogle frivillige er fx ved at starte en vandreklub, hvor de tager afsted med rygsæk og termokander med kaffe. Så lokker vi med kage og varm kakao, når de er hjemme," siger hun.

Hver anden uge bager Eva Tufte Paradispandekager - og sjældent færre end 60 ad gangen.

"Der er meget nostalgi og hygge i pandekager. Det er ren Rasmus Klump," siger hun.

18.000 kr. til mad - om året Fællesskabet er meget vigtigt. Og her er - foruden kaffen - maden en vigtig ingrediens.

To gange om ugen er der retter som hakkebøf med bløde løg, stegt flæsk med persillesovs eller frikadeller med stuvet hvidkål på menuen. Og dagligt er der foruden morgenmad og kaffe også smørrebrød.

Paradiset får knapt en million kroner i driftstilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Kirkens Korshær og fonde støtter også. Desuden er der mange frivillige, der foruden at lægge timer i at arbejde i Paradiset også støtter med tøj, mad og gaver.

"Vi slog op på facebook, at vi manglede vinterstøvler, og der gik ikke mere end en halv time, så havde vi tre par. Vi ligger i et område med overskud, og vi skal bare række ud. Så får vi hjælp," siger Eva Tufte.

Paradiset samarbejder med de lokale kirker, der driver Suppekøkkenet, der ligger tæt ved. Nemlig i den lille bygning ved Lyngby Lokalstation.

Og det er vigtigt med gode samarbejdspartnere, når der på budgettet er afsat 18.000 kroner til mad. Om året.

"Vi har et samarbejde med en velgørende restaurant, der har tilbudt sig. Det er kokke og frivillige, der laver grøntsagsbaserede retter. De har fået midler fra fonde og kører ud til to herberger med mad i København, og fra næste uge komme de og laver krydret grøntsagsmad hver onsdag. Så er vi oppe på varm mad tre dage om ugen," siger Eva Tufte.

"Madfællesskaberne er meget vigtige. Både fordi det handler om sund og nærende kost. Og fordi det giver et fællesskab. Her er en fantastisk stemning. Vi griner meget," siger Eva Tufte.

