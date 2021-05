Se billeder: Unge sloges og skabte dårlig stemning i det centrale Lyngby

Politiet traf på Lyngby Station flere personer, som sagde, at det handlede om, at de unge havde været oppe at skændes internt. Yderligere kunne politiet ikke fastslå, oplyser politiets presseafdeling.