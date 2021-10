Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Tilbage til den vilde have i Taarbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Tilbage til den vilde have i Taarbæk

Den første sommer med vild have i Taarbæk er gået på hæld. Den nyanlagte have har krævet en del arbejde. Men den har også budt på et sandt blomsterflor og en tydelig stigning i antallet af insekter og fugle.

Det Grønne Område - 13. oktober 2021 kl. 06:00 Af Signe Steffensen

Det er ikke sjældent, at naboer og andre nysgerrige borgere banker på, for at spørge om de må se Richard Sandbæks vilde have og høre om hans erfaringer.

"Jeg tror interessen for vilde haver rammer lige ned i den magtesløshed, som mange kan føle i forhold til klimakrisen, og her er så noget man selv kan påvirke" siger Richard Sandbæk.

Richard Sandbæk er gruppeformand for de konservative i Lyngby-Taarbæk, næstformand i Teknik-og Miljøudvalget og bosiddende i Taarbæk.

I begyndelsen af året kastede han selv et kritisk blik på sin egen have. Den østvendte del var nærmest bare en stenørken af grå fliser, mens husets forhave bestod af en græsplæne omkranset af rododendron.

Med sin stigende viden om biodiversitet kunne han godt se, at det ikke just var et paradis for insekter han omgav sig med. Det måtte der gøres noget ved, og efter at have rådført sig med havearkitekt Sanne Paludan fik han i april måned i år omlagt hele sin have med det formål at gøre den mere dyre og insektvenlig.

Hans nyvundne rolle som "ekspert" ud i vilde haver har han det lidt svært med, for det har været en stejl læringskurve siden den brolagte gårdhave blev gravet op og skiftet ud med insektvenlige frø og planter.

"Der har været borgere der kom forbi for at spørge om de måtte se haven, jeg har selv været inviteret ud for at holde foredrag, og jeg er blevet bedt om at besøge haver for at komme med anbefalinger. Nu er jeg hverken havearkitekt eller gartner, men jeg kan godt dele ud af mine egne erfaringer, og jeg er blevet positivt overrasket over den interesse der er, det er jo lovende for vores miljø," siger Richard Sandbæk.

At det ikke er altid, er nemt at gøre det man tror er det rigtige, er der flere eksempler på. Blandt andet var der en borger, der påpegede, at de sommerfuglebuske, som Richard Sandbæk har to styk af faktisk er en invasiv plante.

"Så jeg måtte straks undersøge fakta, og det var helt rigtigt. Sommerfuglebuske er på Miljøstyrelsens observationsliste, så grebet af lidt panik kontaktede jeg planteskolen og fik bekræftet, at mine sommerfuglebuske er sterile, men at Haveselskabet har bedt om, at man observerer disse buske for at tjekke, om der på trods af sterilitet alligevel kommer små nye buske, og at dette så skal indrapporteres til Haveselskabet," fortæller Richard Sandbæk.

Vand og vildskab Her et halvt år efter omlægningen af haven er det nærliggende at spørge, om han kan se en effekt af anstrengelserne. Men han oplever helt tydeligt, at der er kommet mange flere fugle i haven.

"Det kan være svært at måle et umiddelbart resultat men med de mange engblomster i haven, så er der klart kommet mange flere honningbier og også det store fuglebad har været en succes ikke bare for fugle, men også insekterne har benyttet sig af muligheden for at slutte tørsten.

I takt med at haven groede til med de nye engblomster og planter kom familiens botaniske viden også på prøve. For hvad var egentlig engplanter/blomster og hvad var decideret ukrudt og findes der i det hele taget ukrudt i en vild have eller er det bare en del af haven?

De blev også overraskede over, hvor meget vand der skulle til for at vanden hele haven oven på den totale omlægning.

"Da det jo var en opstart af en hel have, så skal man bestemt ikke undervurdere vanding af både planter og de nye træer - det var næsten hver dag i en 3-måneders periode, fortæller Richard Sandbæk.

En del spørger også til, hvor meget arbejde der er med haven. Og her i efteråret kommer han let omkring.

"Det er jo her, at den biovenlige måde at ordne sin have på også er den nemmeste. Jeg lader nemlig bare alt det visne stå til næste forår, så mit råd er ganske simpelt lad det hele være som det er. I staudernes visne og ofte hule stængler overvintrer mange insekter. Planterne falder sammen, og udover at de selv beskytter næste års nye vækster, så graver andre insekter sig ned under det visne materiale og overvintrer," siger Richard Sandbæk.

Efterårets løvfald river han ind i bedene, så komposterer det sig selv over vinteren.

Men til foråret må han for alvor trække i arbejdstøjet.

Inden stauderne kommer for meget op, så skal jeg i gang med det store forårsryk. Alt det visne skal væk, så de nye planter og blomster får sol. Og så har jeg lært, at der skal gødes f.eks. med almindelig NPK-gødning, men det kan også være biogødning fra planteskolen på den måde håber jeg på at holde det værste ukrudt væk," siger Richard Sandbæk.

Sultne marsvin Anlæggelsen af den vilde have har både været en stor investering og en markant forandring. Men alt i alt er familien i Taarbæk meget tilfredse med resultatet.

"Vi nyder haven i fulde drag, og faktisk blomstrer den stadig. Nu venter vi spændt på foråret for at se hvad der så vil ske. De eneste utilfredse i familien har nok været min datters to marsvin, som ikke længere har en græsplæne at boltre sig på, men vi har så fået lov til at plukke mælkebøtter i naboens have og så blev marsvinene også glade... og naboen blev endnu mere glad," siger Richard Sandbæk.