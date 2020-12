Se billeder: The Rocking Ghosts lavede filmoptagelse på Bakken

The Rocking Ghosts lavede foto og videooptagelser på Dyrehavsbakken i slutningen af sidste måned, som skal vises på Facebook sammen med deres julemelodi ”Oh Oh det er december”.

Derfor mødtes hele bandet med deres fotograf Ali for at bruge Dyrehavsbakkens Juleri som baggrund for optagelserne.

Det var på Dyrehavsbakken sidst i august 2011, at The Rocking Ghost introducerede de populære Tisdags Pigtråds Koncerter, som i de senere år har trukket tusinder af glade gæster til Dyrehavsbakkens Friluftsscene for at høre alle de klassiske pigtrådsnumre fra 50erne og 60erne.

Der blev også lejlighed til et øjebliks posering på deres vante scene men uden guitarer.

På turen rundt fik The Rocking Ghosts også lejlighed til at hilse på Torben Træsko, som havde travlt ved 25eren.