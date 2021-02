Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Stor hitpåsomhed, mange krumspring og frustrationer for de hårdt prøvede idrætsforeninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Stor hitpåsomhed, mange krumspring og frustrationer for de hårdt prøvede idrætsforeninger

Det er ikke lige let for idrætsklubbernes bestyrelser at overbevise medlemmerne om, at det giver mening at betale kontingent, selv om man ikke kan dyrke sin sport. Læs her, hvilke krumspring foreningerne har måtte gøre for at aktivere medlemmerne.

Det Grønne Område - 28. februar 2021 kl. 16:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Hvordan holder man som idrætsforening sine medlemmer i gang, når de ikke må mødes?

Hvordan gør man dem dygtigere til deres sportsgren, når udfoldelsesmulighederne og rekvisitterne er så begrænsede, som de er?

Hvordan sikrer man sig forståelse hos medlemmer og deres forældre af, at det er vigtigt at betale sit kontingent, selv om man ikke kan dyrke sin sport fuldt ud?

Hittepåsomheden er stor. Krumspringene mange. Men frustrationerne stadig voldsomt i overtal, lød meldingen fra det lokale idrætsliv efter en mindre rundspørge, foretaget af Det Grønne Område. Med det øgede antal personer, man i den organiserede idræt må forsamles udendørs efter 1. marts, begynder det at hjælpe på det. Til og med søndag i denne uge må man stadig kun samles fem mennesker. Herefter må man være 25. Udendørs. Indtil nu har det været noget af en kamp for foreningerne og deres medlemmer.

Bestyrelserne har kæmpet for at holde klubberne kørende, selv om intet er, som det var for et år siden. Hallerne er lukkede, alle som én - medmindre man er eliteudøver på højt plan. Forsamlingsforbuddet på fem personer harmonerer dårligt med de fleste holdsportsgrene. Og sådan kunne vi blive ved.

"Som klub er det svært at levere en ydelse, hvis hovedbestanddel er klorvand i en lukket svømmehal, som ingen må betræde. Klubben har lidt tab under nedlukningerne i form af færre medlemmer. Tabet dækker både over medlemmer, der ikke mener, at de får 'value for money', men også medlemmer, der har tabt interessen for svømning og har fundet andre fritidsinteresser. Det er vi rigtig kede af," siger Stine Arneskov, fungerende klubchef i Lyngby Svømmeklub.

"Intet har været godt under den totale nedlukning. I Taarbæk Sejlklub har vi måttet lukke alle aktiviteter ned for juniorer og seniorer og lukke klubhuset ned," lyder meldingen fra Thomas Thue, bestyrelsesmedlem i Taarbæk Sejlklub.

"Vi savner selvfølgelig al den aktivitet og leben, der plejer at være i hallen under træningerne. Det, vi frygter mest, når det hele åbner op igen, er, at vi mister en masse springere, da de fleste springere ikke springer på konkurrenceniveau - endnu - og derved vælger at stoppe, før de bliver gode. Vi lever af kontingent og kommunalt tilskud, så hvis vi mister en masse springere, mister vi også en masse penge," forklarer Peter Laurent, formand i Lundtofte Trampolinklub.

Forståelse og inspiration Hos Fællesrepræsentationen for Idrætsforeningerne i Lyngby (FIL) er der stor forståelse at hente.

"Jeg er også frustreret over, at jeg ikke kan komme ud på grønsværen, lige som jeg ikke kan komme i Gentofte Skøjtehal og se mit barnebarn spille ishockey. Jeg kan godt forstå, hvis man som bestyrelse ikke synes, at man har mere energi. Men man kan jo dele sine frustrationer med sin medlemsskare og efterlyse initiativer og hjælp. Det skal man ikke være for stor til. Man kan også bruge tiden nu til at gentænke sin forening," foreslår FIL-formand Anni Frisk:

"Jeg er helt enig med svømmeklubben. Man betaler kontingent, fordi man er medlem af en forening, ikke for en fysisk aktivitet. Det er sådan, foreningsstrukturen er strikket sammen. Personligt synes jeg ikke, at man skal betale pengene tilbage til medlemmerne, for der er mange ting, man skal i en forening."

Heldigvis er der masser af hjælp og inspiration at hente hos hovedforbundene, DIF og DGI, lige som fritidsforvaltningen i kommunen også har hjulpet, så godt man nu kan, siger hun:

"De fleste klubber er jo medlem af DIF eller DGI, som har inspireret med ideer til, hvad man kan foretage sig, når man ikke er i en hal. Vores forvaltning har gjort meget ud af at fortælle, hvad man må ud fra de restriktioner, der er. Senest har man oplyst de tre områder med kunststofbaner kl. 17-19, så man kan træne dér," siger hun - og fortsætter:

"Flere idrætsforeninger har selv gjort meget for at lave træningstiltag på Zoom eller, hvad det nu må være. Selv har jeg noget træning to gange om ugen, som har kørt på Zoom. Mange har lavet det med yoga, pilates og lignende. Nogle laver også orienteringsløb. Mange har gjort sig tanker. Det, jeg fornemmer er, at man nogle steder går lidt i sort og ikke magter noget. Så er det blevet til gåture eller løbeture i det fri," siger Anni Frisk:

"Der er rigtig mange ting, man godt kan. Man skal fokusere på det, man kan - i stedet for alt det, man ikke kan. Naturen har simpelthen så meget at byde på - med stier rundt omkring, træer man kan klatre i, Dyrehaven, hvor man kan se, hvor dyrene fodres. Man kan tage Grisen fra Jægersborg til Nærum og gå tilbage. DIF og DGI har på deres hjemmeside rigtig mange gode forslag. Dansk Skoleidræt har også mange aktivitetsforslag til skolelærerne, men det kan også bruges til forældrene."

Svømning på land I Lyngby Svømmeklub kan den øverste elite træne som sædvanligt. Alle klubbens hold er aktive på en ene eller anden måde, fortæller Stine Arneskov:

"De har onlinetræning, modtager små videoer med øvelser, gennemfører orienteringsløb, løbe- og cykelprogrammer samt forskellige udfordringer. Lige nu er det desværre for koldt at svømme i havet, som vi benyttede os af i foråret og sommeren sidste år. Én ting er dog sikkert: Svømning skal ske i vand og ikke på land. Så selv om alle er meget aktive på alskens måder, så skal der bygges op igen, når det er muligt at svømme i bassin," forklarer hun:

"Vi kan godt forstå medlemmernes frustration over, at de ikke kan få lov at svømme, når de nu har betalt kontingent. Vi forsøger at imødekomme medlemmerne gennem live events, der starter i uge 8. De enkelte events er målrettet forskellige aldersgrupper. Hvis det bliver en succes, skruer vi op for aktiviteterne."

Stine Arneskov fortæller, at medlemmerne indtil videre har reageret noget forskelligt på tiltaget.

"Nogle skriver, at de glæder sig, andre skriver, at de ikke orker mere skærm, og andre igen skriver, at de gerne vil være med, men at man jo ikke lærer at svømme af live events. Det sidste er svært at være uenig i. Derfor håber vi også, at vores medlemmer holder fast, så vi kan lære dem at svømme eller give dem mulighed for at bruge svømning som motionsform, når der åbnes igen," siger hun:

"Det er medlemmernes støtte, der er grundlaget for vores eksistens, fastholdelse af dygtige trænere og for, at vi kan udvide vores tilbud."

Klubbernes bud Det Grønne Område har stukket fingeren i jorden på Facebook for at få de lokale foreninger til at byde ind med, hvordan de klarer sig igennem coronatiden, hvordan de holder humøret og motivationen oppe hos medlemmerne og med, hvilke aktiviteter de tilbyder.

Peter Johansen fra dykkerklubben DTU-Dive fortæller:

"I dykker klubben DTU-Dive må vi ikke arrangere ture i foreningen. Men man må gerne køre i "klubben" og hente sit eget private grej. Og derfra tage ud og deltage i et privat, ikke foreningsdyk. Og ellers har vi indkøbt grej til at kunne desinficere vores udlejningsregulator-sæt. Og restriktioner omkring antallet af personer på samme tid i klubben. Vi har gennem hele perioden med covid-19 været nedlukket on/off, alt efter smittetallene og myndighedernes nedlukninger."

Majbritt K. Pedersen fortæller om, hvad man gør i Lyngby Tennisklub:

"Lyngby Tennisklub har åbnet nogle udendørs baner for deres medlemmer. Men på den anden side er der også næsten et års kontingent, der er gået tabt. Til gengæld er der ingen kommunikation fra Lyngby Ungdomsskole om de ting, sønnen er meldt til dér."

Mette Rytsel, Virum-Sorgenfri Tennisklub, fortæller:

"I VST har vi tilbudt online styrketræning to gange om ugen til alle klubbens medlemmer målrettet medlemmer over 12 år. Vi har for de yngre laver Tennis Times, som er træning online med leg, ketcher og fysisk træning. 60 medlemmer har gået med i Danmark Går Sammen, hvor de har udfordret sportschefen. Jeg savner desværre at få lidt gang i klubbens handicap hold -Team Fred. Det er lidt hårdt med den lange nedlukning nu. Tennis har vist, at det er en helårs udendørssport. Vores helårsbane er booket fra morgen til eftermiddag."

I Lyngby Karate Klub fortæller man, at man holder online træning hver søndag.