Se billedserie Velkommen til Snøvsen. Foto: Signe Steffensen

Se billeder: Snøvsen fik en meget varm velkomst - En hyldest til Benny Andersen

Ingen gik fra Snøvsen i sidste uge. Faktisk blev han mødt med masser af kram og kærlighed.

Det Grønne Område - 20. oktober 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Det lille væsen Snøvsen med den ene tå, som alle er gået fra, og derfor føler sig ganske ene, må have været ganske overvældet over den kærlighed han blev mødt med, da han torsdag blev afsløret på plænen foran frivilligcenteret i Lyngby.

"Nu behøver ingen længere at gå fra snøvsen, for han er lige her," sagde Dorete Dandanell, der er formand for Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune.

Det er Historisk-topografisk Selskab, der for at hylde Benny Andersens betydning i 2019 tog initiativ til en indsamling til et varigt minde. Det resulterede i, at der i maj 2021 blev opstillet en buste af Benny Andersen ved Sophienholm. Busten er udført af billedhugger Stine Ring Hansen, og det er også hende, der, står bag bronzeskulpturen af Snøvsen.

Skulpturen er efterfølgende givet som gave til Lyngby-Taarbæk Kommune og opstillet på den lille plæne mellem frivilligcenteret og Stadsbiblioteket.

Det var her, Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani med god hjælp fra børn fra Børnehuset på Gammel Bagsværdvej fik trukket det hvide klæde af snøvsen, og ikke så snart have Benny Andersens Snøvsen stukket næsten ud i det fri førend kastede sig nysgerrigt over det lille store væsen.

Festens midtpunkt Benny Andersens datter Lisbeth læste op af Snøvsen og Snøvsine og kunne i øvrigt fortælle, at det var hendes mor Signe Plesner Andersen som har tegnet figuren og illustreret bøgerne om Snøvsen.

Helt i Bennys ånd havde Henrik Brade Johansen fra Historisk-topografisk Selskab forfattet en takketale på vers, der blev rundet af med et tre gange hurra for Snøvsen, som jo var festens midtpunkt.

Kunstneren, der har vakt ham til live, er billedhugger Stine Ring. Hun fortalte ved indvielsen om arbejdet med figuren og glæden ved at træde ind i Benny Andersens fantasifulde univers og lære ham og hans nærmeste at kende.

Snøvsen er som bekendt ikke større end en tommelfinger, så den er vokset noget i Stine Rings fortolkning. Til gengæld kan han tåle alle de kram det skal være og tilmed også at blive hevet i næsen.