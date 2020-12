Se billeder: Sådan nyder du julen i naturen

Det er jo ikke grebet ud af den blå luft, at nærværende avis for 100 år siden fik navnet Det Grønne Område. Og til trods for udbygninger og befolkningstilstrømning er her stadig rigtig mange grønne område; skove, søer og parker, der alle er oplagte steder at søge hen, hvis man har brug for til en tur i det fri.

Måske du på vejen trænger til at hvile benene og få varmen. Også det ønske kan opfyldes.