Se billeder: Sådan kommer det nye Fog byggecenter til at se ud

I mere end 50 år har Firskovvej i Lyngby været hjemsted for trælast- og byggecenterkæden, Johannes Fog A/S. Nu igangsættes nyt byggeprojekt til et trecifret millionbeløb, der sætter nye rammer for, hvad et trælast- og byggecenter kan tilbyde.

Dertil bliver det mere effektivt og nemt at handle i Fog for både professionelle og private kunder. Bam Danmark A/S er totalentreprenør på hovedprojektet, og NCC A/S er totalentreprenør på opførelse af deres eget p-hus-koncept. Det skriver Fog Byggecenter selv i en pressemeddelelse.

"Vores mål er at blive den foretrukne partner. Det gælder for vores kunder, leverandører, medarbejdere og generelt for alle i vores omgivelser. Vi har været en del af livet i Lyngby i 100 år nu, og derfor er det også en stor glæde, at dette byggeri ikke kun er til gavn for Fog, men også kan medvirke til at sætte en fornyelsesproces i gang i Lyngby og ikke mindst i det lidt "trætte" erhvervsområde, som Firskovvej er i dag.

Det vil medvirke til at gøre Lyngby til en endnu mere attraktiv handelsby. Nu kan vi sætte et punktum for vores første hundrede år samtidig med, at vi kan skrive første kapitel mod de næste 100 år, hvor vi ønsker at være en vigtig samarbejdspartner for alle i regionen og på hele Sjælland," siger Carsten Ludvig, administrerende direktør for Fog i pressemeddelelsen.