Se billeder: Sådan fejres Jul på Bakken

Tusindvis af træer med lys, Pjerrot, julemanden, restauranterne og forlystelserne er klar til at fyre op under julehumøret

"Til Jul på Bakken sætter vi fokus på den hyggelige julestemning med nærvær og samvær men med god afstand til hinanden. Vi håber, at gæsterne vil hjælpe os og udvise tålmodighed og forståelse for de restriktioner, som er indført. Det er vores klare ønske, at alle får en dejlig og tryg oplevelse og kan nyde den skønne julestemning herude på vores dejlige Dyrehavsbakken," siger administrerende direktør, Lene Alsgren.

Korsbæk på Bakken byder også indenfor til en gåtur i Algade, hvor man fra gaden kan kigge på de fine forretninger i Korsbæk. Her er det også muligt at nyde hjemmelavet gløgg.

Julemission

Hop i det varme tøj, tag nissehue på og vær med til at sprede julestemning, når Julemissionen finder sted på Bakken fra 4. til 6. december. Julemissionen er en juleskattejagt, hvor familien skal hjælpe julemanden med at finde og løse forskellige juleopgaver. Inden Julemissionen går i gang, får alle deltagere tilsendt et online julemissionskort pr. mail, der viser, hvor de forskellige opgaver er placeret. Ved at deltage i Legehelteløbet støtter du Legeheltene, som sætter gang i sjov, leg og bevægelse på de danske børneafdelinger.