Se billedserie Den nye perronadgang ved letbanens stoppested er stadig ikke taget i brug. Her er det Gert Dahlin Larsen, der viser rundt.

Se billeder: Sådan får man plads til en 150 tons tung boremaskine på toppen af en grusbunke

Projektchef Gert Dahlin Larsen viser rundt på letbanens arbejdsplads ved Lyngby Station

Det Grønne Område - 04. december 2020 kl. 11:45 Af Tekst og foto: Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Under jorden ved siden af højhuset på Lehwaldsvej har forsyningen et gammelt regnvandsbassin, der kun bliver adskilt fra den kommende letbane af en betonmur. Bassinnet er så skrøbeligt, at det ikke vil kunne bære den maskine, der skal fundere ved højhuset.

"Den vejer 150 tons og skal bore sekantpælene nede i jorden, der skal holde på højhuset. Egentlig ville vi have stillet maskinen, så den kørte oven på funderingen, men det giver for meget pres mod bassinnet. I stedet for blev løsningen at lave en platform ved siden af, hvor maskinen skal stå," forklarer projektchef Gert Dahlin Larsen, og illustrerer samtidigt på et whiteboard.

Det er mandag i sidste uge og vi står på første sal i den lille skurby på Lehwaldsvej, hvor entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S har sit hovedkvarter under arbejdet med letbanen ved stationen. Herfra arbejder firmaets 12 funktionærer og 30 håndværkere.

To år endnu ved højhuset Tilbage til ingeniørkunsten, der er blevet løsningen ved regnvandsbassinnet. Det er lige nu ret synligt hvor maskinen skal stå og arbejdet kommer til at foregå oven over den nymalede grå mur i viadukten. Her bliver pladsen til den store boremakine blandt andet sikret med stålskruer boret langt ned i undergrunden. Selve muren skal sørge for, at grus, sten og sand ikke bliver skyllet ud på vejen, hvor busserne stadig kører.

Maskinens platform skal efterfølgende fjernes igen, når der skal graves ud til letbanens spor, der fører ind under jernbanen og omfartsvejen og rundt til stationen. Men det er ikke lige oppe over.

"Hele funderingen og arbejdet ved højhuset tager to år endnu," fortæller projektchefen,

DSB aflyste støbenat Næste stop på turen er den nye undergang fra Lehwaldsvej til stationen.

"Det kaldes en 'trampe', sådan en mellemting mellem en trappe og en rampe, som man også har ved hovedadgangen til stationen," forklarer han inden vi går ned. Her skulle det sidste støbearbejde være gået i gang natten til mandag, i de tre timer uden togafgange, men DSB aflyste uvist af hvilken grund.

"Men vi håber at kunne komme videre i denne uge, hvor vi har dispensation til at støje om natten," siger han og hilser på en ingeniørpraktikant, der er ved at montere føleledeninger i den endnu ikke støbte mur op til perronerne. "De blå er køleslanger, så vi kan køle betonen, hvis den skulle blive for varm under hærdningen."

Omvendt brobygning Den nye undergang har været en udfordring for ingeniørerne, der, lige som med de nye broer hvor letbanen skal køre, har fået lavet taget først.

"Man kan sige, at det er lavet omvendt af, hvad man normalt gør. Det er lavet på den måde for at forstyrre togdriften så lidt som muligt. Det tager lang tid på den måde og er dyrt, men det er ikke gratis at bygge ny infrastruktur ind i gammel infrastruktur," fortæller Gert Dahlin, mens vi er nået hen til den gamle cykelbutik.

Her er der ryddet og egentlig klar til at letbanen kan bryde igennem, og det sker nok til foråret, vurderer projektchefen.

Kælder over vejen Vi fortsætter gennem viadukten og kommer over til dyrehospitalet, hvor den side af vejen er ved at være klar til nyt fortov og kørebaner. På vej tilbage går turen forbi ejendommen på den anden side af Buddingevej over for højhuset.

"Her har vi fjernet to bunkers og sikret ejendommen. Der var for øvrigt sket det, at vejen efterhånden var gravet så langt ned, at ejendommens kælder faktisk lå over vejen," fortæller han om endnu en ingeniørmæssig udfordring.

Aarsleffs arbejde med letbanen i Lyngby omfatter også sporføringen videre frem.

"Vi begynder snart arbejdet ved rådhuset," advarer projektchefen inden vi siger tak for denne gang.

