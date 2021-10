Se billeder: Royal indvielse af Life Campus

Byggeriet af det 5.400 m2 store LIFE Campus begyndte for knap to år siden, og for to uger siden indtog elever de højteknologiske laboratorier.

Beærede

"Vi er meget beærede over, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har haft mulighed for at forestå indvielsen. Life Campus er et ekstraordinært sted, som skal blive et nyt nationalt fyrtårn for naturvidenskab og teknologi. Det har vi ønsket at vise i dag, hvor vores gæster blandt andet har oplevet vores naturfaglige undervisningsforløb i laboratorierne og set en film i den AV-avancerede multisal," fortæller Christine Antorini.