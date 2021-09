Se billedserie Garderhøjfortet får et længe næret ønske opfyldt, når de til Befæstningens dag på søndag 26. september kan fremvise et F-16-fly. Pressefoto

Se billeder: Prøv et F-16 på Garderhøjfortet

Fejringen af Befæstningens dag søndag 26. september får fuld skrue med antikke køretøjer, musikkorps og saluterende kanoner.

Traditionen tro arrangerer Garderhøjfortet sammen med Garderhøjfortets Venner Befæstningens dag søndag 26. september.

I år er der, for at fejre genåbningen, skruet ekstra op for festlighederne, hvor fortet fyldes med antikke brand og redningskøretøjer, et F-16-fly, en røgdykkerbane, militærkøretøjer og meget mere. Undervejs spiller orkesteret op til fest og kanonerne saluterer.

Under hele arrangementet vil Garderhøjfortets Venner sælge mad og drikkevarer ved Kommandantskabet.

En familietradition "Vi oplever at det efterhånden er blevet en tradition for mange lokale familier at komme til Befæstningens dag. Det er rigtig hyggeligt!" fortæller leder af Garderhøjfortet Kristine Adler-Nissen i en pressemeddelelse.

"Befæstningens dag er også en god mulighed for at komme ned og se fortet, for folk, som aldrig har været her. Det er jo helt gratis at deltage. Og vi laver rundvisninger på fortet hele dagen, så man kan få en introduktion til fortets historie, inden man ser udstillingerne," fortsætter Kristine Adler-Nissen.

Børn og barnlige sjæle kan blive indrulleret som soldater og få en soldaterbog fyldt med missioner, der skal løses på fortet. Og så kan man opleve det store orkester fra Hjemmeværnets musikkorps København spille.

"Der er en fantastisk stemning, når kanonerne affyres, og hjemmeværnets orkester derefter går i gang med at spille med de fantastiske biler fra BrandMuseet i baggrunden," lover lederen af Garderhøjfortet.

Garderhøjfortet har i flere år haft et ønske om at få besøg af et F-16-fly. Og det ønske er nu opfyldt, hvor de besøgende kan prøve at sidde i cockpittet.

Ud over det kan man også studere veteran-militærkøretøjer, brandbiler, ambulancer og politimotorcykler nærmere. Og børnene kan prøve beredskabets røgdykkerbane.

Det hele skal naturligvis fejres med et brag, som Garderhøjfortet har for vane. Derfor saluterer fortets kanonlaug med de største kanoner på fortet kl. 12.

Kanonerne er 15 cm i kaliber og skød med granater, der vejede 38 kilo ud mod mål, der lå næsten seks km væk, da fortet var aktivt under første verdenskrig.

På søndag er der dog kun løst krudt i kanonerne.

Se de andre anlæg På Befæstningens dag er der aktiviteter på næsten alle anlæg i Københavns Befæstning. Så efter besøget på Garderhøjfortet kan man fortsætte til Fortunfortet, der ellers er lukket for besøgende.

Hvis man har mod på at køre lidt længere væk, kan man besøge Bagsværd Fort og blive indrulleret som soldat i sikringsstyrken eller til Oplevelsescenter Vestvolden, hvor der er aktiviteter på volden, og man kan komme ind i Ejbybunkeren. jesl

