Se billeder: På jagt efter liv i Sorgenfri Slotshave med områdets børnehaver

I sidste uge havde naturvejlederne i Lyngby-Taarbæk Kommune inviteret områdets børnehaver til BørneBioBlitz for at blive klogere på levesteder og arter i den lokale natur.

Det Grønne Område - 10. september 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Biller og bænkebidere måtte torsdag formiddag finde sig i at blive fanget og nærstuderet af børn og voksne fra fem af områdets børnehaver. De var nemlig blevet inviteret til kursus i BørneBioBlitz af naturvejlederne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

En BioBlitz er et event, som handler om at finde og identificere så mange dyre- og plantearter som muligt i et bestemt område over en kort periode. Det har fået en del opmærksomhed på det seneste, da der til et BioBlitz arrangement i Rødbyhavn den 28. august faktisk blev fundet en helt ny billeart.

Initiativet med BørneBioBlitz er et led Lyngby-Taarbæk kommunens naturfagsstrategi, hvor målet er, at børn i både dagtilbud og skole skal opleve naturfagene som spændende og levende og tæt knyttet til deres hverdag.

Undervisning af små og store En af de daginstitutioner, der har valgt at takke ja til tilbuddet, er børnehaven Carlshøj.

De har slået sig ned i skyggen under et af de store gamle træer i slotsparken. I første omgang er det bare tid til fri leg og til at udforske området lidt.

For hver institution skal stille med en voksen, der til at starte med får en hurtig introduktion til Krible Krable universet, til BioBlitz og til det udstyr de kan få lov til at bruge. Naturvejleder Nina Bonnén Mourier kommer også med nogle pædagogiske tips til, hvordan man kan gribe undervisningen an.

"Vi har også nogen lege med," siger hun, velvidende at det kan være svært holde koncentrationen om de små insekter hele formiddagen. En af dem handler om ikke at blive fanget i edderkoppens spind.

I skoven har de to naturvejledere lavet et spindelvæv af elastikker, som børnene kan bevæge sig rundt imellem. Det gælder om ikke at aktivere klokkerne, for hvis man først gør det, så vågner edderkoppen. En anden leg er at se om en kæde af børn kan løbe lige så hurtigt forlæns som baglæns, som tusindbenet kan.

Da introduktionen er slut går Louise Skov Brøndum, der er afdelingsleder i børnehaven Carlshøj tilbage til sin kollega Lotte Keller- Jacobsen, der står klar med nogle børn, der i den grad er klar på, at der skal ske noget.

Alle få udleveret et lille plastikbæger, som de kan bruge til at opbevare insekterne i, og så kan jagten på alt det, der kribler og krabler i skovbunden gå ind.

"Vi udfordrer faktisk også vores egne grænser lidt i forhold til det der krible-krable noget," siger Louise og griner. Men det er faktisk også derfor, at de to pædagoger har meldt sig til kurset. En indstilling de får masser af ros for fra naturvejleder Nina Bonnén Mourier.

I første omgang farer de fleste børn lidt rådvilde rundt. Men i takt med, at de begynder at rode i skovbunden og ryste træerne, flytter små bitte dyr ind i de runde plastikbægre.

"Husk at sætte låg på, råber Louise, for det kan være fristende at pille af, når man rigtigt skal nærstudere insekterne, men så er der også en overhængende fare for, at de undslipper.

Tid til at studere Tilbage i rundkredsen omkring Krible Krable kortet bliver fangsten nærstuderet og børnene bedt om at tælle, hvor mange ben deres insekt har. To af pigerne sidder med tomme bægre. De kom til at sætte deres larve fri igen, men så er det heldigt, at en af de andre drenge har fanget så rigeligt. Så med tommel og pegefinger fisker han helt forsigtigt en bænkebider op og lægger den over i det tomme bæger.

Ved siden af bliver der pludselig spjættet på presenningen, da en edderkop er undsluppet studierne. Ved fælles hjælp bliver den dog indfanget igen og benene kan tælles.

I dag handler det nemlig ikke så meget om at kunne sige præcis, hvad for et dyr man har fundet. Men i stedet om at gå videnskabeligt til værks. Beskrive hvordan insektet ser ud ved at tælle ben, bestemme farve og forsigtigt fornemme om de hårde eller bløde.

"Nu har den skidt på mig, siger en pige i en sart lyserød kjole, der har en lille larve kravlende på hånden,"

Alle de andre griner og Louise konstaterer, at selv små insekter jo også skal af med noget en gang imellem.

Med små perler på en snor bliver alle børnenes fund sirligt optalt og fordelt på baggrund af antallet af ben, og sidst på dagen hænger der på den måde en graf i perler, hvor dagens fund kan aflæses.

På mange måder nøjagtigt den samme metode som voksne forskere brugere, men tilpasset børn i 5-års alderen.

"Når eksperterne laver en BioBlitz er formålet at tage pulsen på biodiversiteten i et område - altså hvor mange forskellige arter, kan vi finde i området. Når vi laver en bioblitz i børnehøjde, har vi fokus på Krible Krable dyrene. Hvor mange forskellige kan vi finde? Hvilke finder vi mange af? Og er der nogle, som vi finder få af," forklarer Nina Bonnén Mourier.

For hende handler kurset om at gøre børn og voksne nysgerrige på naturen og give dem nogle redskaber de kan bruge til at have øjnene med sig. Også i en travl hverdag.

Fakta om BørneBioBlitz Dagen var arrangeret af naturvejlederne i Lyngby-Taarbæk Kommune og Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad. Indsatsen skal skabe grobund for at flere børn og unge vælger naturfagene aktivt til undervejs i deres uddannelse.

Oven på kurset får børnehaverne lov til at låne en Krible Krable rygsæk med hjem, så de kan gå på opdagelse i naturen på egen hånd.