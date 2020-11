Se billeder: Ny rejsefilm af lokal fotograf nomineret til publikumspris ved festival

Se billedserie Filmen følger Bjørn, som tidligere har cyklet fra Danmark til Iran, og Tore, som har cyklet fra Kina til Danmark. Og bag kameraet er Rasmus, som skal ud på sin første lange cykeltur nogensinde. De cykler gennem Libanon på lejecykler fra Beirut med bløde bedstefar-sadler og et løst baghjul. Foto fra traileren til filmen På Afveje i Libanon.

Udlængsel og venskaber går hånd i hånd i ny rejsefilm af den lokale fotograf Rasmus Falck, der fik sit ønske opfyldt og drog til Libanon med eventyrerne Bjørn Harvig og Tore Grønne

Det Grønne Område - 21. november 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

I maj 2019, før pandemiens restriktioner lagde låg på rejseriet, drog tre venner til Libanon. Her lejede de cykler for at krydse landet, der i Danmark nok er mest kendt for borgerkrige og cannabis. To af vennerne, Bjørn Harvig og Tore Grønne, havde mange gange tidligere prøvet kræfter med den ret spontane rejseform til usædvanlige destinationer, mens det for den tredje, fotografen Rasmus Falck fra Sorgenfri, var den første gang.

"Jeg har altid drømt om at rejse med Bjørn, og da han så planlagde en rejse, der begrænsede sig til ni dage, tænkte jeg, så er det nu," fortæller Rasmus Falck. Han lærte Bjørn Harvig at kende, da han som 16-årig flyttede til Sorgenfri fra Odense, for 24 år siden.

"Så skulle jeg jo finde nye venner, og hvor går man hen som 16-årig? Det blev Virum-Sorgenfri Boldklub, hvor Bjørn også spillede. Man kan jo ikke sige vi er barndomsvenner, men det føles sådan. Hele slænget fra dengang er venner, men Bjørn har fået lov at stå fadder til mine børn," beskriver Rasmus Falck deres forhold. Der ud over fodboldklubben omfatter Hummeltofteskolen og Virum Gymnasium.

På lige vilkår Bjørn Harvig er altså født og opvokset i Sorgenfri, hvor Rasmus Falck stadig bor. Men han har tilbragt meget tid med at rejse rundt, har skrevet rejsebøger og foredraget om sine oplevelser. Og været formand i Eventyrernes Klub. Tore Grønne er hans pendant fra Viborg.

Rasmus Falck er fotograf, så derfor var det oplagt, at han skulle tage billeder på turen, der som sagt blev gennemført på tre cykler gennem byer, over bjerge og gennem dale.

"Der var ikke noget med at fotografen kunne sidde og slappe af i en følgebil. Det foregik på lige vilkår og jeg skulle selv træde i pedalerne," fortæller han, der medbragte et godt kamera og en drone. Det var det udstyr, der var plads til.

"De to andre var så rare at tage lidt mere af det øvrige udstyr, telte og soveposer."

Film på festival Filmen, der kom ud af rejsen, får 25. november verdenspremiere på Nordic Adventure Film Festival, der er Skandinaviens største af sin art, og blandt andet foregår i Cinemateket.

I programmet beskrives filmen, På afveje i Libanon, blandt andet således:

'De vil vise, at hvis man hopper på cyklen i lande - som herhjemme i trygge Danmark har ry for at være 'banditlande' - så kommer man tæt på mennesker og kulturer og finder ud af, at verden ofte er bedre end dens ry. Derfor lader de sig fare vild i Libanon, møder mennesker i øjenhøjde og forsøger at forstå deres virkelighed. De tror nemlig ikke, at folk er hverken onde, dårlige eller vil gøre dem fortræd, bare fordi de lever i lande med en rodet historie.'

Filmen er kandidat til festivalens publikumspris.

Bedst bag kameraet Filmen byder blandt meget andet på forunderlige møder med flygtningelejren Little Denmark, kloge børn, gæstfrie libanesere, et Hizbollah-museum og en åbenlys cannabismark.

De er mest de to garvede eventyrere, der optræder foran kameraet i filmen.

"Sådan er det med os fotografer, vi har det bedst på den anden side. Men jeg deltager i snakken og de to andre ville også gerne have mig mere med. Tore har taget de billeder, hvor jeg er med," fortæller fotografen.

"Det tog et par måneder at få filmen færdig efter vi kom hjem. Vi fik den idé, at den kunne være første del af en serie. Vi forsøgte at sælge den til tv-stationerne, og vi fik meget ros, men jeg fik det indtryk, at der manglede en kendt person på slap line. Så i stedet har vi valgt at lade Nordic Adventure film Festival få premieren og den første forestilling er allerede udsolgt," fortæller Rasmus Falck.

På arbejde i boldklubben Vennerne håber, at filmen får pæne ord og måske nogle priser med fra festivalen, for selv om det ikke i første omgang lykkedes at sælge filmen til et tv-selskab, så er håbet stadig, at Libanon-turen kan blive første del af en serie.

"Og priser kan være med til at åbne døre. Imens jeg sad og klippede filmen fik jeg også arbejde i Lyngby Boldklub. Men jeg drømmer da om at komme ud med dem igen," slutter Rasmus Falck, der i øvigt kan oplyse, at han stadig spiller i VSB og at Bjørn er kæmpe Lyngby-fan.