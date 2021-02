Se billeder: Nu er de første lejere klar til at flytte ind i nyt, stort byggeri

Se billedserie Sådan her kommer Trongården til at se ud, når området er færdigbygget.

Et nyt villakvarter i Lyngby ser nu dagens lys. Godt halvdelen af lejlighederne er udlejet.

Det Grønne Område - 02. februar 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Det nye villakvarter i Kgs. Lyngby er for alvor ved at tage form. Første etape af Trongårdens række- og klyngehuse er nu udsolgt, og flere også overtaget. Udlejningen af de omkringliggende lejeboliger er ligeledes i fuld gang, og de første lejere flytter ind i deres nye bolig allerede i de kommende dage, skriver Elf Development A/S, der står for udviklingen af området og fortsætter:

"Områderne omkring Dyrehavegårds jorder gennemgår lige nu en imponerende udvikling. På arealerne er første etape af de 187 ejer- og lejeboliger i Trongården ved at tage sin endelige form som en naturlig forlængelse af kvarterets mange grønne områder. De seneste uger har der været ekstra livlig aktivitet på byggepladsen, hvor de første af lejeboligerne tager imod sine nye beboere i næste uge."

Godt halvdelen "Det har været dejligt at se, at også interessen for lejeboligerne i Trongården har været stor. Efter blot tre måneder er godt halvdelen af boligerne udlejet. Trongården er et enestående projekt, blandt andet fordi det er det eneste boligudviklingsprojekt af sin karakter i Lyngby-Taarbæk Kommune. De svanemærkede kvalitetsboliger tæt på natur, god infrastruktur og de mange tilbud i Kgs. Lyngby rammer lige i hjertet af det, som mange lejere efterspørger. Vi glæder os til at aflevere de første lejeboliger i næste uge og de sidste i starten af marts," siger Marianne Pfeifer, som er salgs- og udlejningschef hos ELF Development, som står bag Trongården.

Byggeriet tager mere og mere form for hver dag, der går, i takt med, at byggeriet i etape et skrider frem, og de første mange købere af ejerboligerne er faldet godt på plads i deres nye rammer. Det betyder, at man allerede nu får en klar fornemmelse af det spirende fællesskab og det levende villakvarter, som Trongården er ved at udvikle sig til. skriver Elf Development A/S i pressemeddelelsen.

"Trongården er tænkt som en slags urban landsby, hvor mennesker trives på tværs af generationer, fagligheder og familiemønstre. Et rart og indbydende boligområde i æstetiske rammer med både byliv, fællesskab og landskabelig ro. Det er vores første udviklingsprojekt nord for København, og det glæder os at kunne aflevere boliger i så høj kvalitet i både arkitektur og byggeri,"

