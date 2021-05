Se billeder: Maskotter og musik i gaden, da byen åbnede igen

I lørdags markerede Handelsforeningen for Kgs. Lyngby i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune, at byen atter er åbnet op. Det skete med flag og balloner i gadebilledet, musik på gader og stræder og indvielsen af en ny historisk handelsrute.

Byen er genåbnet, og det er nu atter muligt at shoppe i alle byens butikker, nyde en kop kaffe på en fortovscafé, spise frokost på en restaurant og i det hele tage nyde, at Kgs. Lyngby er tilbage. Det blev markeret med en fejring i byen i lørdags.

Musik og maskotter

Flagene var hejst, og byens butikker var pyntet med balloner for at fejre genåbningen i byen og sige velkommen tilbage. Der kunne naturligvis ikke være tale om en stor genåbningsfest, så dagen blev markeret med små festlige indslag. F.eks. kunne man møde nogle af byens maskotter, der gik rundt i byens gader og spredte smil og glæde til børn og forbipasserende. Rundt omkring kunne man også opleve "Musik i bevægelse", hvor forskellige musikere stillede sig op og gav et par numre, inden de bevægede sig videre til et nyt sted i byen.