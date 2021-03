Se billeder: Livet vender tilbage på Lindegårdsskolen

Se billedserie Jeanette bruger musik og leg og til at ryste klassen sammen igen.

På Lindegårdsskolen fejrer man hvert år Skolernes Trivselsdag. Og netop i år er der mere grund end nogensinde til at have fokus på børns trivsel, hvis man spørg Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen, der fredag besøgte skolen

Det Grønne Område - 11. marts 2021 kl. 15:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Dannebrog vajer i vinden og rundt omkring i skolegården høres glade hvin og leg. For et år siden havde man ikke tænkt meget over det, men her efter måneder med lukkede skoler, så er lyden af glade barnestemmer indbegrebet af optimisme og en smule normalitet.

På Lindegårdsskolen er denne fredag dog noget ganske særligt, for hvert år afholder skolen en trivselsdag. Og selvom det lige nu kun er de yngste klasser der er tilbage på skolen, så er alle elever faktisk forbi denne dag. De kommer forbi i intervaller af tyve minutter, hvor de får mulighed for at tale med deres klasselærer og en lille gruppe af kammerater, inden de i hold bliver sendt ud på opgaver i Lyngby.

I et hjørne af skolegården holder 1. a. til. De hører til de klasser, der har været tilbage på skolen i en måneds tid nu. Med udgangspunkt i undervisningsmateriale, som Red Barnet har udviklet i samarbejde med forlaget Alinea, har børnene under temaet 'Drømmeskolen' blandt andet tegnet tegninger af og talt om, hvordan deres drøm om en ideel skole ser ud. Tankerne er nedfældet på grønne papirsblade, som et for et sættes op på et fælles drømmetræ.

Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen har i dagens anledning fået lov til at kigge forbi, og hun lytter med, mens børnene hver især får lov til at læse deres drømme op. Drømme, der mest bærer præg af savnet af alt det, der var.

For de er meget jordnære. De handler ikke om at omdanne skolen til "Bong Bong land", men om at kunne færdes frit i skolegården, få skolemad igen, komme på udflugt, og rigtig mange har bare skrevet, at de drømmer om, at alt bliver normalt igen.

Omstillingsparate Som så mange andre er børnene også trætte af undtagelsestilstanden.

"Men de er imponerende dygtige til at tilpasse siger," siger deres lærer Jeanette Hildeshejn. Mens de har været fjernundervist har hun etableret sin egen youtubekanal, hvor børnene kunne gå ind og synge med hende. Hun har også haft et genbrugsprojekt, hvor eleverne skulle lave en robot ud af skrald.

Trods ihærdighed på begge sider af skærmen kunne hun dog godt fornemme afmatningen.

"Men det er overraskende, hvor hurtigt de trætte ansigter fra zoom har genvundet glæden. Nu har de brug for at skabe sig selv igen og tænke på noget andet. Det er det vi arbejder med nu," siger Jeanette Hildeshejn.

Men ikke alt har været dårligt ved hjemme-skolen, og da der lidt senere bliver holdt humørstafet er der et par stykker, der stiller sig i ringen med den sure smiley, da der bliver spurgt hvordan det er at være tilbage i skole.

"Der er kommet flere lektier, er der en der siger utilfreds, en anden synes det var dejligt at være så meget sammen med sin familie og en tredje savner sin morfar-lærer.

Johanne Schmidt-Nielsen lytter med fra sidelinjen. Hun synes Skolernes Trivselsdag er en god anledning til at sætte fokus på børn og unges trivsel og til at arbejde med at skabe gode fællesskaber.

" Vi er rigtig glade for, at så mange skoler har taget imod vores tilbud og engagerer eleverne i arbejdet med trivslen. Skolernes Trivselsdag er i år vigtigere og mere aktuel end nogensinde, for mange børn mistrives massivt under corona. Det store trivselsefterslæb, som vi oplever i øjeblikket, kræver afgjort mere fokus end blot en enkelt dag," siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Derfor vil hun også gerne brug anledningen til at appellere til, at Folketinget laver en omfattende politisk plan for, hvordan man får børnenes trivsel på ret køl.

"Det er godt, at Folketinget har lavet hurtige trivselspakker til arbejdet her og nu, men der er brug for at investere i det lange seje træk. Problemerne forsvinder ikke, selvom skolerne åbner. Uhyggeligt mange børn føler sig ensomme og frygter, at deres venner ikke længere er deres venner. Der ligger et stort arbejde med at genetablere de trygge fællesskaber foran os. Det kræver en stærk alliance af skoler, SFO'er, klubber, ungdomsklubber, fritids- og idrætsliv og civilsamfundsorganisationer. Og det kræver politisk opbakning. Det er nu, vi skal stå sammen om at prioritere børnene og de unge og hensynet til deres trivsel, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Lærerne dobbelt på På Lindegårdsskolen besluttede de meget tidligt efter nedlukningen, at lærerne skulle være på skolen. Det betyder, at de både har skullet varetage nødundervisning af de elever, der var på skolen samtidig med, at de skulle stå for onlineundervisningen.

"Det har været en udfordring for lærerne, men jeg synes at det i samarbejde med pædagogerne er lykkedes rigtig godt," siger skoleleder Morten Kristiansen.

I det hele taget synes han, at det er gået mærkbart bedre her i anden nedluknig end i den første, og skolen har også i højere grad aktivt opsøgt de elever, der kunne have brug for lidt ekstra støtte.

Han oplever også et skift i prioriteterne hos forældrene, der netop har fået et større fokus på trivsel.

"Vi har forældre, der for et par måneder siden var meget optagede af det faglige efterslæb. Der fokus er nu flyttet til samværet og det sociale, " siger Morten Kristiansen.

Godt for fantasien Torben Hansen er pædagog i 1.a og han synes, også der er nogle gode ting at få øje på midt i den mærkelige corona-situation.

For at undgå smittespredning er alt legetøj pakket væk, og der er ingen mooncars i skolegården.

"Men se dem," siger han og peger mod gruppen af børn, der løber og leger.

"De leger godt. Pludselig begynder de at lege med sten og pinde som de finder på jorden. Det har virkelige sat gang i deres fantasi," siger han.

Han oplever også, at nogle af de børn, der normalt havnede i konflikter i frikvartererne trives godt med de afgrænsede zoner i skolegården, der er delt op, så hver klasse har et bestemt område de må være i.

Så selvom nogle børn savner at kunne bevæge sig frit, så er der andre, der trives med de tætte og afgrænsede rammer.

Tak for sangen 1.A. ligner en gruppe børn, der i den grad trives i hinandens fællesskab, og det har også været det primære fokus den seneste måned. De kvitterer for besøget fra Red Barnets generalsekretær med et par forårssange. Og Johanne Schmidt Nielsen takker for, at hun måtte lytte med på deres ærlige svar.

"Det er vigtigt at vi voksne ved, hvad i går og tænker," siger hun.

FAKTA:

SKOLERNES TRIVSELSDAG

- Skolernes Trivselsdag er en årlig begivenhed, der afholdes første fredag i marts. Alle skoler har mulighed for at tilmelde sig dagen og få adgang til undervisningsmaterialet 'Min skole - Min ven', som i år er udviklet af Red Barnet og forlaget Alinea og kan hentes gratis på Forstå.dk. De tilmeldte skoler får samtidig afgang til en særudgave af live-programmet 'Sofaskolen'.

- Ca. 110.000 elever på flere end 700 skoler er i år tilmeldt materialet.

- 'Min skole - Min ven' blev lanceret i 2016 og består i år af undervisningsaktiviteter, som skal inspirere eleverne til at snakke om deres trivsel under corona, og om, hvordan deres drømmeskole ser ud. Der lægges op til, at skolerne arbejder med aktiviteterne i forbindelse trivselsdagen, men materialet er frit tilgængeligt og kan bruges hele året.

- Læs mere om Skolernes Trivselsdag her: https://redbarnet.dk/nyheder/trivselsdag-2021/