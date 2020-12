Se billedserie Juleudstillingen fremkalder store øjne hos små drenge. Foto: Lars Schmidt Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Jul i Lyngby Storcenter for store og små Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Jul i Lyngby Storcenter for store og små

Ikke kun sikkerheden - men i høj grad også julehyggen - er i højsædet nu, hvor Lyngby Storcenter har slået sine døre op til julehandelen med gratis tre-timers parkering under Lyngby Storcenter i hele december måned.

Det Grønne Område - 02. december 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Duften af brændte mandler begynder at brede sig i gangene i Lyngby Storcenter. Sanserne møder et sandt julebombardement af dufte, julesange, "Ho-ho-ho!" fra julemanden og masser af hyggelig julebelysning og julepynt.

Det er blevet december, og så breder julehyggen sig for alvor helt ind fra Lyngby Hovedgade til butikkerne i Lyngby Storcenter.

Julen 2020 er dog en noget anderledes foreteelse end tidligere. Corona sætter en effektiv stopper for de helt store arrangementer og events, for sikkerheden skal være i top, så alle får mulighed for at holde jul.

Lyngby Storcenter er klar til at tage imod på en forsvarlig måde, og i år deler man allerede fra julemånedens start en stor gave ud: Tre timers gratis parkering i kælderen under centret.

Julen i centret Selv om julen er markant anderledes i år, er der heldigvis masser af genkendelighed.

Julemanden vil man naturligvis kunne møde rundt om på gangen i centret hele måneden igennem. Ønsketræet er der, og den store juleudstilling med julemandens fabrik kan børnene naturligvis beskue - men ikke besøge.

"Årets tema er 'Jul går aldrig af mode'. Det er en reference til, at vi skal værne om julen, bevare den og gøre noget godt ud af den. Uanset hvad. Det er en anledning til at hygge sig med familien, men også tid til at komme ud af online mødehabitten og klæde sig pænt på og hygge sig lidt. Med de rejser man ikke har været på, kan man måske glæde familien med noget andet," siger marketingsdirektøren i Lyngby Storcenter, Sofie Brammer:

"Der er bestemt en grund til stadig at have glæde ved julen. Vi synes, at det er rigtig dejligt at kunne tilbyde kunderne at komme og parkere her, at handle her. Det virker til, at folk føler sig trygge og bekvemme ved at komme her. Ikke kun af hensyn til én selv, men af hensyn til andre. Og så er det jo mere hyggeligt at komme ud og købe sine gaver, opleve stemningen, end blot at sidde hjemme og trykke."

Om storcentrets julearrangementer siger Sofie Brammer:

"Julemanden er her, men han sidder ikke ned med børnene og får taget billeder. Han går rundt i centret og skaber stemning sammen med hans søde hjælpere. Vi har musik, mandelvogne. Ønsketræet på Globetorvet er en tradition, hvor Rotary fra Virum-Sorgenfri sørger for, at man kan aflevere anonyme præmier til trængende. Og så har vi installationsudstillinger med godter og julepynt, der inspirerer til, hvordan man kan gøre noget ekstra ud af julen derhjemme."

Gratis parkering Årets første, store julegave bliver leveret af Lyngby Storcenter på julemånedens første dag.

Fra i dag, den 1. december, giver man nemlig alle kunder mulighed for at parkere deres bil tre timer gratis i kælderen under centret. Her vil man kunne parkere uden at skulle betale og på den måde starte og slutte sine indkøb i Lyngby Storcenter - og samtidig nå en tur i resten af Lyngby også.

"Med al den fokus på trængsel og alarm, der ellers har været her i 2020, trænger vi til noget god julestemning. Derfor giver vi i hele december kunderne mulighed for gratis parkering i tre timer i kælderen. På den måde får kunderne rigtig god tid til at handle i ro og mag. Samtidig holder vi åbent alle dage 10-20. Det skulle gerne bidrage til, at det hele bliver endnu mere smidigt," siger Sofie Brammer, marketingsdirektør i Lyngby Storcenter:

"Vi har cirka 1.080 parkeringspladser i to plan i kælderen. Det bliver ret nemt at komme til og fra. Den automatiske nummerpladeregistrering betyder, at man kan køre ud inden for de tre timer helt uden at checke ud," forklarer hun - og slutter:

"Vi er glade for at kunderne kan parkere hos os, også når man vil ud at hygge sig i hele Lyngby bymidte. Vi kan kun opfordre til at man kommer ned i Lyngby og oplever julestemningen. Vi har pyntet fint op. Store Torv er meget fint. Sikkerheden er i højsædet. Vi har derfor ingen steder, hvor folk kan stimle sammen, men der er bestemt noget at kigge på for børnene."

Normalt har Lyngby Storcenter én times gratis parkering. Og søndag er der fortsat gratis parkering uden tidsbegrænsning.

Der er over 100 butikker og restauranter i Lyngby Storcenter, og de har åbent alle dage fra kl. 10-20. Dog er 24., 25. og 26. lukket. 31. december lukkes der kl. 14.

relaterede artikler

Se billeder: Sådan fejres Jul på Bakken 01. december 2020 kl. 11:45