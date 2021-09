Se billeder: Helle Nielsen fylder 90 år - kontant, kærlig og klar i mælet :'Ældreplejen er ikke god nok'

Se billedserie -Vi bor i en dejlig kommune, men jeg kunne godt tænke mig, at man byggede pænere, og at der var politikere og ansatte i forvaltningen, der for alvor engagerede sig i de ældres forhold, siger Helle Nielsen. Foto: Pernille Borenhoff

Min familie har betydet mest for mig i verden, siger Helle Nielsen, der 15. september fylder 90 år. Livet igennem har hun - i alt, hvad hun har kastet sin energi ind i - sat mennesket før systemet.

Det Grønne Område - 09. september 2021 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Helle Nielsens øjne gløder, og kinderne bliver ekstra røde, når talen falder på de ældres vilkår.

"Ældreplejen er simpelthen ikke god nok. De seneste 12 år har der været seks forskellige ledere af Social- og sundhedsforvaltningen. En ny chef hvert andet år, og hver gang bliver der lavet om. Hvordan er det her sket? Hvem har ansvaret? Forleden hørte jeg om en SOSU, der havde fire minutter til at komme tilbage fra Taarbæk til Sorgenfri. Det kan jo ikke lade sig gøre. Jeg synes ikke, at lederne og politikerne gør noget for, at dem, der arbejder med de ældre, har gode arbejdsforhold. De ansatte prøver at gøre det godt, men de har ikke tid nok. Og det er er ikke nødvendigvis kun et spørgsmål om penge. Men også et spørgsmål om ledelse." Ordene kommer ikke fra en ung politiker, der drømmer om at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen ved det kommende valg i november.

Nej, de kontante udmeldinger og ilden, der brænder, kommer fra Helle Nielsen, der den 15. september fylder 90 år.

Hun har været valgt og var i 20 år medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk. Valgt for Konservative.

Dengang var det især idræt og skolepolitik, der havde hendes bevågenhed; Stjerner i Svøb var et projekt, hun lavede i samarbejde med roeren Arne Nielsson. Senere arbejde hun også sammen med badmintonspillerne Peter Gade og Camilla Martins om projekter i folkeskolen. Formålet var at præsentere eleverne for de dygtigste af de dygtigste i håbe om, at det kunne motivere børnene til selv at dyrke idræt.

"I dag er elite et uartigt ord, men vi har brug for eliten til at vise vejen. Og hvad gør vi for eliten i dag," spørger hun retorisk.

Sagen omkring Lyngby Boldklubs overgang til en professionel klub var hun også engageret i. Og det var ifølge hende spændende, men besværlige år.

"Hans Bjergs grundholdning var god nok, og jeg var helt klart fortaler for, at der kom et professionelt fodboldhold i Lyngby," siger Helle Nielsen.

Endnu engang bliver hun skarp i mælet.

"Sagen om stadion gør mig vanvittig. Vi udbyder det store stykke til erhverv og boliger og nedlægger mulighederne for at få mere plads til idræt. Lyngby Tennisklub kæmpe med dårlig økonomi, og svømmehallen burde også renoveres. Der er i dag ikke nogen, der siger noget om idræt," siger hun.

Konservativ Helle Nielsen kom ind i politik via sit arbejde i skolenævnet på Lindegaardsskole, hvor hendes to sønner gik.

Senere blev det til en plads i skolekommissionen. Herfra var vejen åben for en plads på Konservatives opstillingsliste.

Det var hendes mand, tennislegenden Kurt Nielsen, der syntes, at parret skulle melde sig ind i vælgerforeningen, da de i 1954 blev gift og flyttede ind i et af de nye rækkehuse på Kornagervej i Lyngby.

"Jeg er født på Frederiksberg og Kurt i Hellerup. Det var svært at få en bolig, så vi var heldige, og vi valgte at flytte hertil, fordi kommunen var konservertiv. Der ville vi vi gerne være," siger Helle Hielsen, der i begyndelsen ofte græd, fordi hun savnede sit Frederiksberg.

"Vi kunne ikke få en telefon de første år, og jeg kunne ikke lave mad og måtte op til telefonkiosken på hjørnet ved Klampenborgvej og ringe til min mor for at høre, hvordan man gjorde," husker hun.

Tennis Bryllupsrejsen varede i tre måneder. Parret rejste rundt i USA, hvor Kurt Nielsen spillede turneringer.

I det hele taget har tennis fyldt meget i Helle Nielsens og familiens liv. Og i stuen er der mange minder i form af både fotos og pokaler, der jævnligt bliver pudset.

Helle Nielsen var hjemmegående, mens hendes to sønner boede hjemme.

"Jeg har ikke fortrudt ét sekund. Jeg var meget glad for at passe mine børn. Og så gav det mig mulighed for at komme med på Kurts mange rejser og lære sprog. Vi har rejst i hele verden. Og jeg har blandt andet været i Wimbledon hvert år, indtil coronaen satte en stopper for det. Jeg regner da med, at jeg skal derover til næste år. Det år, Frederik (Løchte Nielsen, barnebarn, red.) vandt, var en fantastisk oplevelse. Det var året efter, at Kurt døde," siger Helle Nielsen, der ikke selv har spillet tennis, fordi hun med egne ord ikke har boldtalent.

"Da Kurt og jeg lige havde lært hinanden at kende, bookede vi en bane på KB, og da der var gået 20 minutter, stod alle for se mig spille. De kendte jo Kurt. Det var så modbydeligt, for jeg var så dårlig til det," husker hun.

Til gengæld var hun glad for at ride og ro kajak.

"Nu holder jeg mig fysisk aktiv ved at gå 45 minutter hver dag. Min ene søn, der bor i England, har installeret en motionscykel her i huset, så den bruger jeg også," siger hun.

Hjernen holder hun klar med bridge, ved at læse Berlingske hver dag, læse mange bøger og ved at være en aktiv næstformand i den lokale afdeling af Ældre Sagen.

"Og så går jeg til gymnastik på det samme FOF-hold, som jeg har gået på i 32 år. Jeg elsker også at sy og har gået på samme hold i 30 år."

Politikerne skal kæmpe Da Helle Nielsen forlod kommunalbestyrelsen, kastede hun sig som det første over Hjerteforeningen og var der i et års tid.

Siden 2003 har det være Ældre Sagen, der har haft glæde af hendes energi og engagement. I 11 år var hun formand. Nu er hun næstformand for foreningen, der har 8.900 lokale medlemmer.

"Jeg blev så imponeret over, hvad de gør. Og Ældre Sagen bliver taget alvorligt. Vi kan ændre de ældres vilkår ved at lægge politisk pres, og vi har et glimrende samarbejde med Seniorrådet," siger hun.

Et stor fødselsdagsønske er, at der kom én - gerne flere - politikere, der havde ældreomsorg som fokusområde.

"Jeg blander mig ikke i politik længere, men jeg bliver ved med at sige min mening. Jeg synes, at der for lidt debat, og at politikerne er blevet forvaltere, der ikke tør markere sig. De vil bare have fred. Men hvis du vil kæmpe for din sag, så er formålet ikke at få fred. I gamle dage gik vi ud og kæmpede, hvis vi ville have en sag igennem. Nu er det september, og der er snart valg. Der er ingen debat, og du vinder ikke et kommunevalg de sidste tre måneder, men på grund af din indsat i hele perioden," siger hun.

Noget der for alvor kan tænde op under indignationen er, at de de ældres forhold.

"Det gør mig vred, at der kommer den ene leder efter den anden i forvaltningen, der bare laver om. Det koster millioner, og der kommer intet ud af det," siger hun.

Lige så let, som ilden tændes, når talen går på ældreområdet, lige så hurtigt falder pulsen, og stemmen bliver blød, når talen falder på familien.

Og ikke mindst på familiens to yngste medlemmer. Nemlig hendes to børnebørn.

De kommer også med til fødselsdagen, der bliver fejret med familie og venner på Fortunen.

"Jeg har altid godt kunnet lide at have fødselsdag og glæder mig meget til dagen," siger hun.

Og så er hun lykkelig for sit liv. Både nu og det, der har været.

"Jeg er rask og har gode venner og en god familie. Jeg glæder mig over, at jeg har haft et langt og spændende liv. Der har også været sorger. Jeg har prøvet det hele. Og sådan er livet. Men det vigtigste for mig og dét, der har betydet mest for mig i verden, er min familie," siger Helle Nielsen.

Eks-borgmester Rolf Aagaard-Svendsen ønsker tillykke "Et stort tillykke til Helle Nielsen med de 90 år. Det er tankevækkende, at vi i 2021 stadig taler om, at der er for få kvinder i politik. Derfor er det godt at tænke på, at vi lokalt har arbejdet for at få stærke og kompetente kvinder i kommunalbestyrelsen. Det mærkede jeg i 1978, da jeg var lidt sur over, at der var en ”ny” kvinde, der blev opstillet foran mig på valglisten. Hun blev valgt, jeg blev ikke, og jeg jokede med, at jeg overvejede en kønsskifteoperation inden næste valg for at have en chance. Nå, jeg blev valgt uden at gå til yderligheder, og Helle Nielsen og jeg har haft et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde igennem alle årene i kommunalbestyrelsen og siden fortsat i vælgerforeningen.

Det har jeg mange gange sat umådelig stor pris på. Helle Nielsens indgang til kommunalbestyrelsen var skolen og idrætten, og hun har sat sit præg på begge områder - først som formand for Idrætsudvalget og siden 1990 Skole- og Fritidsudvalget, da områderne blev slået sammen. Helles engagement spænder dog over hele det kommunale spektrum, hvilket også giver sig udtryk i hendes fortsatte engagement i det kommunale liv - nu i Ældresagen."

Borgmester Sofia Osmani ønsker tillykke "Selvom jeg blev valgt til kommunalbestyrelsen ved samme valg, som Helle takkede af, så kender jeg Helle fra den Konservative Forening i Lyngby-Taarbæk og fra hendes arbejde i ældresagen. Og så har Helle jo sat sig mange spor i kommunen og i det politiske arbejde. Så selvom jeg ikke har haft fornøjelsen af at sidde i kommunalbestyrelsen samtidig med Helle, så kan jeg stadig sige, at hun helt indiskutabelt har gjort en stor og varig forskel for vores kommune - ikke mindst på skole- og fritidsområdet. At Helle så også efter hele 24 år som kommubalbestyrelsesmedlem fortsætter sit engagement i særligt Ældre Sagen, er beundringsværdigt. Det kan godt være Helle runder 90 - men hun er på alle måder ‘Still going strong’ - i en sådan grad, at hun også kan holde os andre til ilden. Og det skal hun endelig blive ved med - for Helle har både stor viden om, føling med og indsigt i vores kommune - særligt når det drejer sig om ældreområdet. Stort tillykke til Helle og en varm tak for alt hvad hun har gjort og fortsat gør for os alle."