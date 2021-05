Se billedserie "Det er vildt sjovt at give dukken liv og at lære den at kende. Det er som om man glemmer, at det er en dukke. Jeg har fået et virkelig personligt forhold til hende," siger Ida Kidal, der foruden at være elv også er ulv, grydestatist og Søbyborger i forestillingen. Foto: Pernille Borenhoff

Se billeder: Fredag er der premiere på Hobbitten i Ulvedalene

Man skal bare gå efter lyden, hvis man vil finde frem til Ulvedalene, hvor skuespillere, teknikere, frivillige og musikere i disse dage øver på højtryk, så Hobbitten er flyveklar 21. maj.

Det Grønne Område - 20. maj 2021

30 timer om ugen. I ni uger. Så meget tid, skal man være villig til at investere, hvis man som Ida, Karen Helene og 68 øvrige frivillige vil være en del af Det Kongelige Teaters forestilling Hobbitten, der spiller i Ulvedalene fra den 21. maj til den 3. juli.

Begge kvinder er med for første gang. Og de har på ingen måde fortrudt, at de skrev under på en kontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune, der står for rekruttering af de frivillige.

"Jeg ville give mig selv den gave, det er at være i skoven og medvirke en forestilling under vejledning af dygtige mennesker. Det, at Hobbitten er en dukkeforestilling, giver et ekstra niveau," siger Karen Helen Wulff.

Hun har længe sunget i Elverhøjkoret og havde hørt fra flere af korets medlemmer, at det var en meget stor oplevelse at være med i en forestilling.

"Jeg har længe haft lyst til at være med, og ved et tilfælde så jeg et opslag på Facebook i januar. Og så søgte jeg," siger hun.

I forestillingen har hun - i lighed med de øvrige frivillige - adskillige funktioner.

"Jeg skal bære elverdukker, være bjergunderarm og vagt i Søby. I øvrigt det eneste sted, hvor der er mennesker og ikke dukker. Og så får jeg mulighed for at synge sammen med operakoret, der godt nok ikke er her fysisk, men er optaget," siger hun.

Ekstra bonus ved at være med er, at man kommer i forrygende fysik form. Og ser skoven springe ud.

"Og så er det fantastisk at få lov til at arbejde sammen med topprofessionelle folk, " siger Karen Helene Wulff.

Vokset op med teater 20-årige Ida Kidal er også med for første gang. Hun blev allerede valgt til forestillingen sidste år, men den blev corona-aflyst.

"Jeg er nærmest vokset op herude og har set forestillinger sammen med mine forældre siden 2009. Jeg har bare ventet på at blive gammel nok til at kunne være med. Så jeg sprang til audition lige så snart, det kunne lade sig gøre," siger hun.

Ida er bidt af teater og har i mange år været en del af teaterkompagniet Gawenda, der har til huse i Søborg.

"Jeg vil gerne være skuespiller, men har ikke søgt ind endnu. Lige nu læser jeg til eventkoordinator på NEXT på Nørrebro," siger hun.

Ida er netop flyttet ind i de nye studieboliger på Lyngby Hovedgade.

"Det er virkelig et dejligt sted, og så har jeg heller ikke så langt her til Ulvedalene," siger hun.

De 30 ugentlige timer afsætter hun gerne.

"Jeg synes ikke, at det er en pligt. Tiden går så hurtigt herude. Og jeg elsker det. Det er vildt inspirerende at arbejde sammen med de professionelle, og jeg var meget stolt, da jeg kom med," siger hun.

Til gengæld må Ida sætte kontakten til vennerne lidt på standby.

"Men de er meget forstående. Mange af dem er jo fra Gawenda og er stolte af mig, og de kommer også herud og ser forestillingen," siger Ida.

Ida havde faktisk ikke læst Hobbitten, inden hun kom til audition.

"Jeg læste den bagefter, da jeg var blevet udtaget og fandt ud, af hvor fed den var," siger hun.

Hobbitten spiller i Ulvedalene fra den 21. maj til den 3. juli.

Se yderligere på Det Kongelige Teaters hjemmeside www.kglteater.dk.