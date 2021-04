Se billeder: Fæstningskanalen - Ændring af teknikken giver et bedre projekt - og en besparelse på 340 mio.

Se billedserie Ermelundskilen, der går fra Klampenborgvej til motorvejen, er helt centralt i KALC-projektet. Foto: Lyngby-Taarbæk Forsyning Foto: Lyngby-Taarbæk Forsyning

Fæstningskanalprojektet har fået nyt navn: KALC. Og projektet ændres, så det bliver langt mindre iøjnefaldende og dominerende i landskabet. Man har valgt en anden teknologi, der øger kvaliteten af projektet.

Det Grønne Område - 23. april 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men den er god nok.

Lyngby-Taarbæk Forsyning ser ud til at spare i omegnen af 340 mio. kroner på det storstilede klimatilpasningsprojekt, som indtil for nylig hed 'Fæstningskanalen'. Og samtidig optimerer man projektet på en måde, som gør, at de kæmpemæssige betonbassiner, som lå i den oprindelige plan, forsvinder - til fordel for en nærmest usynlig løsning.

Altsammen, fordi man ændrer teknologien til oprensning af regnvandet.

Ændringen kom, da Forsyningens nye direktør sidste sommer gennemgik de forskellige projekter, det store selskab er i gang med.

"Man havde valgt at rense regnvandet ved en åben bassinløsning. En løsning, som har sine udfordringer - blandt andet fylder det ret meget i bybilledet. Du kan ikke styre vandkvaliteten særligt godt. Renses regnvandet godt nok til at blive udledt i f.eks. Lyngby Sø? Vi risikerede, at det beskidte regnvand fra vejene blev skubbet mere ud i systemet ved hyppige nedbør. Og vi kiggede på økonomien, for det er meget dyrt at etablere de store bassiner," forklarer Flemming Horn Nielsen, der blev ansat som administrerende direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning for præcis et år siden.

Kolonihaver reddes Så i stedet for, at hele området fra Stades Krog i Bondebyen via Kanalstien og Kanalparken og til sidst fra Cirkuspladsen og helt ud motorvejen laves til en massiv og lang kile af store, fire-fem meter dybe betonbassiner, som bestemt vil være synlige i området, laves der mindre, primært underjordiske anlæg, der stort set ikke kan anes.

På den måde reddes kolonihaverne i Haveforeningen Ermelund.

Indgrebet i Hestefolden i Lundtofte bliver langt fra så omfattende som oprindeligt planlagt.

Kvaliteten af det regnvand, som efter rensning på de nye anlæg ønskes at blive udledt til henholdsvis Mølleåen og Lyngby Sø, bliver langt bedre, så vandkvaliteten forbedres begge steder - til gavn for dyre- og planteliv.

Som en sideeffekt kobles de nye byggerier på Lundtoftegårdsvej og i Trongårdsområdet på med en rørføring i vejen, som er mere simpel end den oprindelige, og det har den konsekvens, at en række træer på Lundtoftegårdsvej alligevel ikke skal fældes.

Og så spares der en hulens bunke penge ved ikke at skulle opføre de massive betonbassiner. Estimatet for projektet ligger lige nu på 930 mio. kroner. Det seneste estimat på det oprindelige projekt var 1,27 mia. kroner. Så som det ser ud nu, spares der 340 mio. kroner ved at ændre teknologi.

Projektet, som tidligere gik under navnet Fæstningskanalen, kaldes nu KALC - som står for Klimatilpasning af Lyngby Centrum. På sit seneste møde nikkede kommunalbestyrelsen ja til, at projektet ændrer karakter.

I andet halvår i år forventes kommunalbestyrelsen at kunne godkende det endelige projekt, som alt i alt tager syv til ti år at anlægge.

Formålet med KALC-projektet er at reducere overløbet af spildevand til Mølleåen og sikre, at kloakkernes serviceniveau kan overholdes, og at Fæstningskanalen og omgivelserne sikre imod skybrud.

FAKTA Fæstningskanalen

Fæstningskanalen i Lyngby-Taarbæk Kommune blev bygget i 1887-88.

Fæstningskanalen gik fra Furesøen gennem Kongens Lyngby til Ermelunden.

Fæstningskanalen var en del af Københavns befæstning, der under 1. verdenskrig var befæstningen, som skulle forhindre København at blive indtaget.

Det ville man gøre ved at oversvømme rundt om København, så landtropper ikke havde mulighed for, at trænge ind i København.

Ydermere var der en del batterier og forter, både på land og i vand.

Kanalen blev udvidet i 1914.

Der blev under 1. verdenskrig indkaldt 50.000 mand, som skulle stå vagt ved disse kanaler, forter og batterier.

Ved Fæstningskanalen stod 2 soldater ved overgangen. De kunne oversvømme kanalen, hvis Danmark skulle blive besat.

Hvis der kom krig, kunne man lede vand fra Furesøen gennem Lyngby til Ermelunden og herfra oversvømme et område ud til Øresund og til Utterslev Mose.

Der var vand i kanalen indtil 1920.

Stykket mellem Lyngby Hovedgade og Lyngby Sø eksisterer dog stadig og benyttes bl.a. andet af turbådene fra Baadfarten.



Kilde: Wikipedia Kilde: Wikipedia Som ved Damhussøen Den teknologi, man nu vælger at arbejde videre med, er ikke ny, fortæller Flemming Horn Nielsen:

"Vi har kigget på, hvad der sker teknologisk. En gammel filtreringsteknologi, Actiflo, er blevet forfinet. Teknikken går ud på at filtrerere partiklerne fra regvandet. I Tyskland har de rigtig mange af de her anlæg. Nogle steder bruger man det filtrerede regnvand som drikkevand, andre steder som industrivand. Der er også sådan et anlæg ved Damhussøen, så det er ikke nyt."

"Vi begyndte at regne på det, og der opstod helt nye muligheder, som betyder, at vi laver om på funktionen af anlæggene. I det centrale Lyngby vil der være nogle bufferanlæg til regnvandet, og derfra pumpes vandet via Lundtoftegårdsvej til Hestefolden, hvor det renses/filtreres - og så kommer det videre derfra og til Mølleåen," forklarer Flemming Horn Nielsen:

"Vi kan gøre det rensede vand til en ressource, så vi forbedrer vandkvaliteten i Mølleåen. Det filtrerede regnvand vil forbedre plante- og dyrelivet i åen."

I den anden ende af kommunen vil Kanalstien både være en midlertidig regnvandsbuffer og en skybrudsvej for vandet til Lyngby Sø. Ved skybrud vil nogle klapper bliver åbnet, så regnvandet løber baglæns til søen. I stedet for at løbe ind i kældrene i det centrale Lyngby. Den gamle fæstningskanal integreres på denne måde i løsningen.

Meget mindre dramatisk I det nye projekt er der tale om to forskellige stykker opland. Et nord og et syd for motorvejen. I det oprindelige projekt skulle regnvandet ledes ét sted hen: Til de store bassiner, der nu er taget ud.

"Nu laver vi det separat. Vi kan dele det i to uden, at de to systemer taler sammen. I nord ledes vandet til Hestefolden i Lundtofte og videre til Mølleåen og det i syd til et underjordiske anlæg og videre til Lyngby Sø," forklarer Flemming Horn Nielsen:

"Bufferbassinerne bliver meget mindre dramatiske i Lyngby Centrum. Kanalstien bliver ved med at ligne sig selv. Træerne langs Kanalstien bag Stades Krog bevares også. Bag Lyngby Storcenter vil der, som i det oprindelige projekt, være et underjordisk bassin, samt et vandspejl ovenpå, og ved Cirkuspladsen vil der komme et 60 meter lang åbent bassin med et langt mere grønt udtryk, der flugter med den gamle fæstningskanal. Og projektet kigger også på de lokale udfordringer med oversvømmelser i viadukten ved Lyngby Station og på Hovedgaden ved Gl. Lundtoftevej. På Hestefolden var arealkravet 13.000 kvm. til den oprindelige løsning. Så meget plads skal vi slet ikke bruge nu. Der vil i stedet være tale om 4.000 kvm., hvor alt bortset fra tilkørselsvejen ligger under jorden. Så alt i alt vil Hestefolden rent visuelt være meget lidt forandret."

"Vi kombinerer den gamle fæstningskanal med moderne løsninger. Det rigtig gode er, at det hele er fremtidssikret. Muligheden for at udvide kapaciteten af filtreringsanlægget bliver der også plads til om 30 år. Vi gør det ikke nu, men muligheden er der - uden at det visuelt gør nogen forskel. Og kommer der en ny, smart teknologi, kan vi fjerne udstyret og gøre noget andet. Den anden teknologi var fuldstændig låst," forklarer Peter Linde, formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning.