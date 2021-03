Se billeder: En stille genåbning af Lyngbys forretninger

Det var tydeligt fra den tidligere formiddag, hvor byens borgere langsomt begyndte at strømme ned til det centrale Lyngby for at se, hvad de genåbnede butikker havde at byde på.

Dog var det ikke alle, der havde mulighed for at åbne. Alle butikker over 5.000 kvm. skal fortsat holde lukket. Det betyder, at butikkerne i Lyngby Storcenter samt Magasin og Fog fortsat er nedlukket.

Borgmester Sofia Osmani glæder sig over, at byen nu er åbnet en smule. Hun siger til Det Grønne Område:

”Det er rigtig dejligt, at nogle af vores butikker får mulighed for at åbne op igen. Det er godt for byen, men der er desværre også stadig meget, der er lukket ned. Og logikken er ikke altid særlig indlysende. Jeg håber derfor, at den lille genåbning i dag kun er et første skridt, og at resten af de lokale erhvervsdrivende snart får lov at følge trop. Ellers kan jeg være alvorligt bekymret for, at konsekvenserne af nedlukningen vil sætte lange spor, der bliver stadigt vanskeligere at vende igen.”

Glæden er også til at tage at føle på i Handelsforeningen for Kgs. Lyngby. Her siger formand Michael Dupont:

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i den grad har set frem til dette. Byen trænger til at få sin puls igen, og jeg ved, at butikkerne står klar til at byde alle velkomne tilbage og glæder sig til at se kunderne igen under sikre coronaforhold. Med genåbningen bliver lyset for enden af tunnelen også meget stærkere, og vi kan nu se endnu mere frem mod en total åbning af hele byen. Det bliver godt at se Kgs. Lyngby blive Kgs. Lyngby igen.”