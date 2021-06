Se billeder: Eks-borgmester tager afsked med Poul Schlüter

Men det var han jo.

Her er i al fald hvad han skrev i vælgerforeningens blad, Kontakt, da han var blevet valgt som vores folketingskandidat i 1974. Det synes jeg er meget konservativt, og jeg synes, at det holder endnu:





Etisk stræben forsvinder bag skænderier om småting

Af Poul Schlüter i Kontakt december 1974

”I det daglige er dansk politik så plaget af evindelige bestræbelser for at klare akutte økonomiske problemer, at den mere ideelle - eller etiske - stræben bag partiernes virksomhed let fortaber sig i de evindelige skændsmål i småtingsafdelingen.

Hvad er egentlig holdningen, der fører til, at nogle af os livet igennem plages og glædes ved lyst til at virke for en konservativ livsopfattelse - og at den skal præge samfundsudviklingen? Der findes lige så mange individualiserede forklaringer, som der findes aktive, konservative politikere. Eller vælgere. For det at være konservativ er ikke dogmatik, som perfekte teoretikere har formuleret, så alle andre haver at rette sig derefter!

Konservatisme er liv, erfaring, udvikling, værdier, harmoni, frodighed, individualitet og ansvarlighed. Mener altså jeg. Andre vil udtrykke det anderledes. Det er hemmeligheden - svagheden og styrken.

Et gammelt konservativt ord siger, at man skal forandre for at bevare. Det er selvfølgelig for gammelt. En moderne konservativ vil mere end det. Vi vil også forandre for at skabe nyt og bedre. Men det er en menneskelig grundholdning hos os, at der gerne må være sammenhæng og kontinuitet mellem det samfund, vi lever i i dag, og det, vi vil skabe for de næste tiår. Vi ønsker hverken stilstand eller idyllisk harmoni. Vi arbejder for fremskridt. Et moderne samfund har ofte brug for handlekraft og dynamisk ledelse.

Men alting skal ikke forandres i lyntempo, blot fordi en eller anden pressionsgruppe af specialister finder på det, postulerer, at forandringen er et fremskridt, siger, at det er moderne, og at man er bagstræber, hvis man drister sig til at sige nej. For der er nye ideer, der er så ringe, at de fortjener et nej.

Handlekraften kan godt - ikke mindst i vore dage - gå ud på at have mod til at holde fast på noget, som allerede findes i det danske samfund, fordi det duer og er værdifuldt. Folkestyret kan dø af mangel på tillid, hvis der savnes harmoni mellem magthavernes regereri på den ene side og befolkningens holdning på den anden. Vi har levet i et forandringens tyranni, og vi trænger til en periode med livserfarne justeringer. Det er opgaven at forme et samfund, som mennesker og familier kan trives i og har lyst til at vedkende sig.

Myndighederne skal ikke fastlåse en dogmatik, som staten fordrer, at borgerne skal leve deres liv efter - folk skal selv kunne vælge de værdier og ideer, de vil lade deres liv være præget af.

De fleste mennesker trives nu engang bedst på grundlag af en rimelig stabilitet. Det hele bliver rodløst og holdningsløst, hvis hver eneste tradition og sædvane absolut skal rives op med rode, bare fordi den er der. Vi må først vide, forstå og acceptere, hvad vi vil plante i stedet. Det, mener jeg i al stilfærdighed, er den konservative holdning, det danske samfund har brug for.”