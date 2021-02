Mandag var lidt af en festdag for Ebba, der sammen med resten af indskolingen kunne glæde sig over at være tilbage i skole.

Se billeder: Ebba, Konrad og de andre yngste elever er tilbage i klasserne med én ting øverst på skoleskemaet

"Mine lærere Cecilie og Andrea har været rigtig gode til at gøre det sjovt på Teams, men jeg glæder mig til at se dem i virkeligheden," siger Konrad. Og det er ikke bare lærerne han glæder sig til et gensyn med, det er også frikvartererne med fodbold i skolegården og så selvfølgelig alle klassekammeraterne Fx August, Elmer, Marius, Gabriel... og alle de andre

Genåbning for 0.-4. klasseRegeringen meddelte 1. februar 2021 at eleverne i 0.-4. klasse fra mandag den 8. februar 2021 kunne møde i skole igen. Den delvise genåbning af skolerne foregår efter retningslinjerne for nødundervisning.Udgangspunktet er, at eleverne inddeles i faste børnegrupper i både undervisningstiden, pauserne samt i SFO og klubtiden.Samtidig skal antallet af voksne, der underviser eller på anden vis er sammen med klassen, begrænses.

Ebba er 10 år og går i 4. C. Hun synes egentlig også, at hjemmeskolen har været helt ok. Faktisk har det været lidt hyggeligt at have familien samlet, men nu glæder hun sig også bare til at se alle sine klassekammerater, og det har heller ikke været alle fag, der er lige nemme over teams.