Se billeder: Disse fine gamle huse i Bondebyen får en tiltrængt overhaling

Tidsforløb

Arbejdet med renoveringsprojektet startede tilbage i 2015, hvor der blev udarbejdede en tilstandsrapport for afdelingen i Bondebyen. Rapporten viste et større renoveringsbehov i Bonde¬byen, og at især facaderne fremstod nedslidt på grund af forkert vedligehold.I marts 2016 kontaktede foreningen Landsbyggefonden for at undersøge muligheden for at få økonomisk støtte til renoveringsprojektet.Året efter i 2017 besøgte Landsbyggefonden Bondebyen for at se på forholdene. Landsbyggefonden viste sig at være positivt indstillet over for at yde økonomisk støtte til renoveringsprojektet, men en godkendel¬se af projektet kunne først forventes i år 2021 eller senere.Men i marts 2020 indgik Folketinget et boligforlig, der gav mulighed for at komme hurtigere i gang med flere renoveringsprojekter.Nu mangler projektet endelig godkendelse og så skal det sendes i udbud. Det forventes at selve renoveringen kan begyndes i 2022 og først endeligt afsluttet i 2023.