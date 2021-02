Se billeder: Det nye sort, hvor man både bruger knoppen og kroppen

Se billedserie På Naturstyrelsens hjemmeside kan du få ideer til, hvordan du kan dyrke motion og fitness i naturen. Foto: Naturstyrelsen k.

Naturfitness er det nye sort. Naturen kan nemlig være en god erstatning for sportshaller og motionscentre

Nu, hvor vi har hygget os i løbet af de mørke vintermåneder med mad og afslapning, melder behovet sig helt naturligt for at stramme op og gøre noget aktivt. Vi får lyst til at røre os og måske komme i bedre form.

Men med corona er motionscentre og idrætsklubber jo lukket ned, og det kan måske være svært at komme i gang - så hvad kan du nu gøre?

Jo - brug naturen.

Heldigvis er naturen nemlig altid åben og her er der masser af muligheder for at dyrke motion, træne smidighed og blive stærk og sund. Skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen oplever på sine ture rundt i skoven, at rigtigt mange har erstattet fitnesscentrene med naturen.

"Her er plads til alle, og jeg kan se, at det er alle mulige slags idræt og motion, der nu er flyttet ud i naturen. Jeg synes, at det er dejligt at se, at vi er opfindsomme, når der er behov for det, og faktisk er vi jo netop tilpasset til at leve i naturen og træne vores kroppe her," siger Kim Søderlund ifølge en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen. Han fortsætter:

"Naturligvis kan man tage en løbetur eller cykle rundt, men tænk også på, at næsten alt det, du kan lave i et motionscenter, kan du også lave i naturen. Selvfølgelig er der undtagelser som eksempelvis bowling, men de er heldigvis få,"

Når du dyrker motion i det fri, behøver du naturligvis ikke tænke så meget i at holde afstand, da der her er rigtig god plads. Som en ekstra bonus ved at dyrke idræt i naturen får du både et bedre fysisk velvære, og også et stærkt forbedret mentalt velvære, idet du får en masse sanseindtryk, mærker vejret og får en masse frisk luft.

En fantastisk mulighed Naturfitness kræver kun, at du bruger hovedet og naturen for at blive inspireret. Du kan eksempelvis bruge en træstamme til at øve balancegang, til at lave armbøjninger ved, til at springe over, til at lave stepøvelser og til ..., ja til en masse forskelligt, som du selv kan opfinde. Du kan udfordre andre til at gøre det samme, konkurrere på tid eller på afstand og udholdenhed. Bare brug fantasien og kroppen. Hvis du vil have lidt inspiration til Naturfitness, ligger der en masse gode forslag på Naturstyrelsens hjemmeside, skriver Naturstyrelsen i pressemeddelelsen.

"Du kan dyrke naturfitness i de fleste skov- og naturområder. Der behøver ikke være anlagt en særlig bane til det. Naturfitness er for både unge og gamle, og det kan være et godt supplement til en gå- eller løbetur. Du kan sprinte mellem træstammer, løfte vægte, lave gentagelser og måle tid i forhold til, hvor god din fysiske form er, og du kan konkurrere med andre, ligesom du kan lave det til en del af oplevelsen, at de andre også skal finde på udfordringer og opgaver," forklarer Kim Søderlund.

Bare ud i naturen Det kræver ikke de store forberedelser - man tager bare ud i skoven, i parken eller på stranden og kigger efter de naturlige elementer, der kan bruges som redskaber til fitnessøvelser, og det kan selvfølgelig også være et godt supplement til en gå- eller løbetur. Hvis du ønsker en særlig fysisk udfordring kan du prøve Skodsborg Fitness Track med 25 forhindringer og løberute imellem. Den kan man finde på Udinaturen.dk.

"På Amager findes i den lange "Amarmino" afmærkede på cirka 27 kilometer, hvor du i ro og mag kan gå og lade tankerne flyve og lade dig mentalt op til senere at skulle sidde inde, og være i dit eget selskab. Ligeledes har vi de mange kilometer asfalt på Flyvestation Værløse, hvor det er ideelt at cykle og cykle stærkt, ligesom en tur på rulleskøjter her kan blive en fantastisk oplevelse med fart og rigtig god plads.

Når man dyrker motion i naturen, så skal man huske at tage hensyn til dyr og planter samt de andre brugere, som også er ude i naturen for at nyde naturens stille ro. Derfor sænk farten, når du møder andre, og sæt først farten op igen, når der ikke er andre. Opfat det som impulstræning, som jo i den grad er sundt og styrkende.

"Så brug naturen og brug krop og hoved," slutter Kim Søderlund. /jk