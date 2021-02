Se billedserie Rumfartøjet med køretøjet/roveren Perseverance ombord skal bremses ned fra omkring 20.000 i rummet km/t til almindelig gang-hastighed ved overfladen af Mars. Undervejs skal det ned gennem Mars? tynde atmosfære ved hjælp af en faldskærm, inden et bremseraket-system får den helt ned i fart og køretøjet frigøres og sættes blidt ned på overfladen. På vej ned er kan styresystemet selv uden indgriben fra Jorden ændre retning og finde en optimal landingsplads, hvis det via sensorsystemer opdager problemer på det valgte landingssted i Jezero-krateret på Mars. (Illustration: NASA)

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: DTU er med i aften, når flere års arbejde kulminerer på Mars Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: DTU er med i aften, når flere års arbejde kulminerer på Mars

DTU Space deltager i Nasas Mars-mission, som lander på Mars i dag for at undersøge, om der er tegn liv på den røde planet.

Det Grønne Område - 18. februar 2021 kl. 10:30 Kontakt redaktionen

Nasa's Mars mission, som DTU Space deltager i, skal bremses fra 20.000 kilometer i timen til almindelig gang-fart og undervejs finde det helt rette sted at lande, før fartøjet kan sættes ned på den røde planet for at lede efter tegn på tidligere liv. Det skal ske i løbet af syv nervepirrende minutter om aftenen den 18. februar.

På DTU Space ser forskere og eksperter med spænding frem til torsdag 18. februar. Her kulminerer flere års arbejde, når Nasa's Mars 2020 mission skal lande på overfladen af Mars. DTU Space har udviklet og bygget et avanceret kamera-system, der sidder på det køretøj, der kaldes Perseverance, som de kommende år skal lede efter tegn på, at der har været liv på Mars i fortiden.

Landingen er planlagt til at ske lige inden kl. 22. Og DTU-folkene vil sidde klinet til skærmen for at følge med online i kontrolrummet hos Nasa.

For landingen på Mars bliver nervepirrende. DTU-kamera-systemet og resten af udstyret på missionen skal gennem, hvad eksperterne kalder 'de syv minutters rædsel'. Det er tidsrummet fra fartøjet bevæger sig ind i Mars-atmosfæren, til det lander sikkert inden for et relativt lille målområde på planetens overflade.

"Mars 2020-landingen bliver en stor ting for os, og vi er meget spændte. Hvis vi lander som planlagt, har vi en meget spændende mission foran os. Indtil videre fungerer alt efter planen," fortæller professor på DTU Space John Leif Jørgensen, som står for bidraget fra DTU Space til missionen.

"Som de siger hos Nasa: 'we are coming in hot'. Rumfartøjet bevæger sig med en hastighed på 20.000 kilometer i timen på vej mod Mars. Men da Mars samtidig bevæger sig omkring Solen med næsten samme hastighed, bliver farten i forhold til Mars lokalt cirka 9.000 kilometer i timen. Og det vil også være hastigheden, vi rammer den øvre del af Mars' atmosfære med. Herfra skal den så bremses ned til 'fodgænger-fart', så vi får en sikker landing."

Og det er en udfordring både at komme i kredsløb og at lande præcist på Mars:

"Kun omkring 40 procent af alle missioner sendt til Mars af nogen rumorganisation har væres succesfuld," oplyser Nasa forud for landingen. Perseverance er det blot femte køretøj, der søges landet på Mars.

Det vanskelige i den aktuelle mission består i, at en lang række ting skal fungere perfekt i rækkefølge for at opnå en sikker landing, og det skal foregå uden hjælp fra Jorden, da Mars er så langt fra Jorden under landing, at det tager lyset - og dermed radiobølger til kommunikation - mere end 11 minutter at nå frem.

Når fartøjet med Perseverance når frem til Mars, har udstyret tilbagelagt næsten 500 mio. km, siden missionen blev sendt afsted fra Cape Canaveral 30. juli i fjor.

Missionen er en af Nasa's helt store med et budget i omegnen af 13 milliarder kroner. Forud er gået en årrække med udvikling, konstruktion og test hos blandt andre DTU i Danmark og hos Nasa og partnere i USA.

"Landingen bliver den foreløbige kulmination på mange års arbejde her på DTU. Vi er stolte af at levere udstyr, der lever op til Nasa's ekstremt strenge krav til kvalitet og stor ydeevne," fortæller John Leif Jørgensen.

"Kameraet, vi har med, tager blandt andet billeder af overfladen på Mars. Så hvis der findes tegn på liv, vil billederne af det faktisk være taget med vores udstyr."

Udstyret fra DTU Udstyret fra DTU Space bygger på en avanceret videreudvikling af DTU's stjernekamerateknologi, der typisk anvendes til at navigere rumfartøjer og jordobservationssatellitter, men nu altså skal hjælpe med at finde de rette steder at lede efter tegn på tidligere liv - og tage billeder af dem på Mars' overflade.

Udstyret er en del af det instrument, der kaldes PIXL, som skal lede efter tegn på, at der kan have været liv på Mars. PIXL-systemet sidder på en arm på roveren.

Ved hjælp af PIXL's hovedinstrument (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) skannes og undersøges udvalgte klipper på Mars for tegn på liv. Det sker ved hjælp af en røntgenflourescens-sensor. På den måde kan blandt andet overfladens kemiske sammensætning analyseres. Kemien kan afdække eventuelle tegn på signaturer efter - stromatolit-lignende - fossilt biologisk materiale i klippematerialet.

Udstyret fra DTU Space skal positionere PIXL-instrumentet præcist ved klipperne, der skal undersøges, samt tage billeder og kortlægge farve- og kontrastforhold i kilppematerialet.

PIXL kan undersøge materiale i klipper helt ned til et sandkorns størrelse og effektivt søge efter potentielle tegn på, at der tidligere har eksisteret liv i form af aflejringer fra biologisk liv på Mars.

Stjernekamerateknologien bruges til mange formål, som også er til gavn her på Jorden

Såvel NASA som den europæiske rumorganisation ESA benytter stjernekameraer og anden teknologi udviklet på DTU. Blandt andet til præcis navigation af satellitter, som fra baner nær jorden fx måler på tykkelsen af havisen, vandstanden i verdenshavene, isafsmeltning fra Grønland og mængden af fugt/vand i det globale økosystem. Men de har også taget billeder af støvpartikler i rummet til forskningsformål. Og da fartøjet HOPE fra de Forenede Arabiske Emirater (UAE) kom i kredsløb om Mars den 9. februar 2021, skete navigationen ved hjælp af stjernekamera-teknologi fra DTU Space, og i et samarbejde med bl.a. amerikanske universiteter.

Ved at deltage i rummissioner med udvikling af avanceret teknologi, der stilles store kvalitetskrav til, og løbende overføre viden og systemer derfra til andre områder, fx jordobservation, bidrager DTU til, at de mest avancerede teknologier, der er til rådighed, også kommer samfundet til gavn.

Flere detaljer om udstyret fra DTU Space

Udstyret fra DTU til MARS 2020-missionen består af et kamera (Micro Context Camera) og et tilhørende blitz-system (Floodlight-system), der sidder udvendigt på en arm på Perseverance-roveren sammen med PIXL's hovedinstrument. Via et kabel er det forbundet med en tilhørende computer i selve roveren, som behandler data fra kamera-systemet. De behandlede data sendes videre til den centrale computer i PIXL-instrumentet.

DTU's Micro Context Camera tager billeder af overfladen på Mars. Floodlight-systemet er placeret uden om og leverer et 'blitz-lys'. Ud fra billeddata beregnes blandt andet orientering og position, og disse data bruges til at sikre præcis navigation og positionering af PIXL's hovedinstrument på overfladen af Mars.

PIXL-hovedcomputeren samler og behandler alle data fra klippeundersøgelserne, komprimerer dem, og sender dem videre til Jorden, hvor forskerne så analyserer dem. Kameraet fra DTU Space tager de første billeder af de områder, der undersøges. Så det vil det også være dette kamera, der først dokumenterer eventuelle tegn på, at der tidligere har været liv på Mars.